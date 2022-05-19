Мужчины ищут недостающую половинку, а находят достающую: шутки о сильной половине человечества

Свежие, смешные и короткие анекдоты про мужчин.

Пока украинские военные обороняют ее территорию, талантливые и юморные украинцы держат юмористический фронт и обороняют моральное состояние своих земляков. "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям с самого утра, чтобы позитив сопровождал вас целый день.

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение.

Функции фена в понимании женщин: 1. Сушить волосы. 2. Петь в него. 3. Сдувать пыль. Функции фена в понимании мужчин: 1. Сушить выстиранные носки. 2. Пугать кота.

А что, если мужики, которые ходят по городу в камуфляжной форме, просто охотятся на баб в леопардовых лосинах?

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Мальчик становится взрослым, когда девушки в 20 лет перестают для него быть тетями. Парень становится мужчиной, когда женщины в 30 лет становятся девушками. Мужчина становится дедом, когда женщины после 60 становятся девочками…

Если ваш мужчина: 1. Не грубит. 2. Не пьет. 3. Не бесит. 4. Не сидит за компом. Тыкните в него палкой, может он умер.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о теще и зяте.