Укр

Мужчины ищут недостающую половинку, а находят достающую: шутки о сильной половине человечества

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Мужчины ищут недостающую половинку, а находят достающую: шутки о сильной половине человечества

Свежие, смешные и короткие анекдоты про мужчин.

Пока украинские военные обороняют ее территорию, талантливые и юморные украинцы держат юмористический фронт и обороняют моральное состояние своих земляков. "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям с самого утра, чтобы позитив сопровождал вас целый день.

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение.

Функции фена в понимании женщин:

1. Сушить волосы.

2. Петь в него.

3. Сдувать пыль.

Функции фена в понимании мужчин:

1. Сушить выстиранные носки.

2. Пугать кота.

А что, если мужики, которые ходят по городу в камуфляжной форме, просто охотятся на баб в леопардовых лосинах?

Мальчик становится взрослым, когда девушки в 20 лет перестают для него быть тетями.

Парень становится мужчиной, когда женщины в 30 лет становятся девушками.

Мужчина становится дедом, когда женщины после 60 становятся девочками…

Если ваш мужчина:

1. Не грубит.

2. Не пьет.

3. Не бесит.

4. Не сидит за компом.

Тыкните в него палкой, может он умер.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о теще и зяте.

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдот #Анекдоты #Смешные анекдоты #Веселые анекдоты #Анекдот дня