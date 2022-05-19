Мужчины ищут недостающую половинку, а находят достающую: шутки о сильной половине человечества
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Пока украинские военные обороняют ее территорию, талантливые и юморные украинцы держат юмористический фронт и обороняют моральное состояние своих земляков. "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям с самого утра, чтобы позитив сопровождал вас целый день.
Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение.
Функции фена в понимании женщин:
1. Сушить волосы.
2. Петь в него.
3. Сдувать пыль.
Функции фена в понимании мужчин:
1. Сушить выстиранные носки.
2. Пугать кота.
А что, если мужики, которые ходят по городу в камуфляжной форме, просто охотятся на баб в леопардовых лосинах?
Мальчик становится взрослым, когда девушки в 20 лет перестают для него быть тетями.
Парень становится мужчиной, когда женщины в 30 лет становятся девушками.
Мужчина становится дедом, когда женщины после 60 становятся девочками…
Если ваш мужчина:
1. Не грубит.
2. Не пьет.
3. Не бесит.
4. Не сидит за компом.
Тыкните в него палкой, может он умер.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о теще и зяте.