Обидно, когда кетчуп к шашлыку есть, а шашлыка к кетчупу нет: уморительные шутки про жареное мясо
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В пятницу, 14 июля, отмечается невероятно вкусный праздник, который вам точно захочется отметить(если конечно вы не вегетарианец), — Всемирный день шашлыка или Всемирный день жареного мяса. Чтобы вкусно отпраздновать мы ранее делились множеством рецептов шашлыков и маринадов, а теперь хотим разнообразить "шоу программу".
"Телеграф" предлагает вам улыбнуться шуткам о пикниках, шашлыках и шашлычниках. Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение. И обязательно планируйте вылазку на пикничок.
Когда вы стоите у мангала и говорите человеку: "Переверни!", "Полей водой!", "Это не тот оттенок, жарь еще!", "Цвет должен быть темнее, еще темнее!" — вы арт-директор шашлыка.
— Мам, я сегодня поеду на шашлыки!
— Я тебя никуда не отпущу! Я знаю что вы будете там делать! Вы будете курить, пить что попало, спать с кем попало!
— Мама, зависть — плохое чувство.
Жарить шашлык — это чисто мужское дело! А вот купить, разделать, замариновать, нанизать мясо на шампуры, купить мужу пиво, приготовить гарнир и посматривать, чтобы шашлык не сгорел — это можно уже и женщине доверить.
Как вы думаете — зачем при жарке шашлыка машут опахалом над углями? Думаете, угли раздувают? А вот и нет. Это чтобы соседи слюной давились!
"Олег пойдет на шашлыки" и "Поросенок Боря пойдет на шашлыки". Похожие фразы, но какие разные судьбы!
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о мужчинах и женщинах, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.