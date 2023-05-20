Не надо искать себе суженую. Она сама тебя найдет и убедит в том, что суженая…: юморные анекдоты
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Сейчас украинцы переживают достаточно сложные времена, и в этот период главное не падать духом. Нужно продолжать веселиться, смеяться и быть в хорошем настроении. А веселые анекдоты про представителей сильного пола вам в этом помогут.
Читайте смешные шутки про неженатых мужчин, отцов, сыновей, мужей и бойфрендов, и поднимайте себе настроение! Возможно в какой-то шутке вы узнаете кого-то.
Стоит ли предлагать женщине руку и сердце, чтобы потом всю жизнь слышать: "Ты такой бессердечный!" и "Ты какой-то безрукий!"
Встречаются два друга.
— Слушай, я тут познакомился с девушкой, которая, став моей женой, обещает окружить меня нежностью, лаской и заботой. Что ты об этом думаешь?
— Я думаю о том, как ты будешь выходить из окружения.
— Мы поругались с моей девушкой, и она сказала что я прав. Что мне делать?
— Срочно извиняйся!
Отец — сыну:
— Вот женишься и тогда поймешь, что такое настоящее счастье!
— Да?
— Да, но будет уже поздно.
Жена решила пристыдить меня перед своими подругами и сказала им, что я в постели не очень.
Они с ней не согласились.
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о свадьбе, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.