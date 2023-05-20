Укр

Не надо искать себе суженую. Она сама тебя найдет и убедит в том, что суженая…: юморные анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
coffeewithmilk.com.ua Новость обновлена 20 мая 2023, 10:13

Смех – это лучшее лекарство против плохого настроения!

Сейчас украинцы переживают достаточно сложные времена, и в этот период главное не падать духом. Нужно продолжать веселиться, смеяться и быть в хорошем настроении. А веселые анекдоты про представителей сильного пола вам в этом помогут.

Читайте смешные шутки про неженатых мужчин, отцов, сыновей, мужей и бойфрендов, и поднимайте себе настроение! Возможно в какой-то шутке вы узнаете кого-то.

Стоит ли предлагать женщине руку и сердце, чтобы потом всю жизнь слышать: "Ты такой бессердечный!" и "Ты какой-то безрукий!"

анекдот про мужчину и подкаблучника

Встречаются два друга.

— Слушай, я тут познакомился с девушкой, которая, став моей женой, обещает окружить меня нежностью, лаской и заботой. Что ты об этом думаешь?

— Я думаю о том, как ты будешь выходить из окружения.

анекдот про жену

— Мы поругались с моей девушкой, и она сказала что я прав. Что мне делать?

— Срочно извиняйся!

анекдот про мужиков

Отец — сыну:

— Вот женишься и тогда поймешь, что такое настоящее счастье!

— Да?

— Да, но будет уже поздно.

анекдот про женщину

Жена решила пристыдить меня перед своими подругами и сказала им, что я в постели не очень.

Они с ней не согласились.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о свадьбе, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты