А где такие квартиры? В декларации Безуглой заметили интересную деталь

Народный депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, известная своими скандальными заявлениями, задекларировала 483,7 тысячи гривен доходов. Также она имеет 147 576 гривен на банковских счетах в "Приватбанке" и 10 тысяч долларов наличными.

Об этом говорится в Едином государственном реестре деклараций. Также Безуглая указала, что с декабря 2019 года владеет квартирой в Киеве площадью 75,1 кв. метров и стоимостью 164 тысячи гривен.

Кроме того, она отметила, что с 1 февраля 2022 арендует квартиру в Киеве площадью 44,8 кв. метров. В то же время, ее стоимость нардеп не указала.

Единственным источником доходов Безуглая указала зарплату в Верховной Раде. Согласно декларации, она составила 483 724 гривен за 2022 год.

В свою очередь экс-нардеп Борислав Береза прокомментировал декларацию нардепа. В частности, его заинтересовала ее квартира.

"Стало известно, что с декабря 2019 года Безуглая владеет квартирой в Киеве площадью 75,1 кв. м, которая стоит… 164 тыс. грн. Мне очень интересно посмотреть на квартиру в столице, в которой стоимость метра равняется 2 183 гривны за метр", – написал он.

Напомним, 10 декабря Национальное агентство по предотвращению коррупции открыло публичный доступ к Единому государственному реестру деклараций. С доходами лиц, уполномоченных на выполнение функций страны либо местного самоуправления, могут ознакомиться все желающие. В то же время в НАПК подчеркнули, что доступа к некоторым декларациям все равно не будет до окончания войны.