Нардепка Безугла никак не успокоится: устроила "кастинг" на должность главкома ВСУ

Список "кандидатов" немалый

Народная депутат фракции "Слуга Народа" Марьяна Безуглая, которая отличилась своими выбросами в сторону главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, пошла дальше. Нардепка решила устроить кастинг на его должность.

На своей странице в Facebook Безуглая опубликовала опрос о том, кого видят украинцы следующим главнокомандующим. Список условных кандидатов сформировался немаленький.

Среди вариантов — глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, председатель Генштаба ВСУ времен Петра Порошенко Виктор Муженко, заместитель Залужного Николай Балан, генерал-лейтенант Михаил Забродский, командующий Десантно-штурмовыми войсками Максим Миргородский, заместитель Залужного Евгений Мойсюк, командующий морскими силами Украины, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала и некий условный "боевой командир снизу".

"Просто обсуждение. Если есть какое-то отдельное мнение, идеи — пишите в комментариях. Помним о сдержанности, но и неприкосновенных нет. Если можно Верховного Главнокомандующего разлагать на молекулы, то поразмышлять, как вырваться из "тупика" и "мины там оказались", получить реальный план 2024 года, почему бы нет", — пишет она.

Пока "первенство" в голосовании Безуглой получили Забродский, "боевой командир снизу" и Буданов.

Скриншот опроса

Пользователи сети отреагировали на опрос негативно, как и на большинство упреков Марьяны Безуглой в сторону Залужного.

Ранее "Телеграф" писал, что блоггер, военный журналист и военнослужащий ВСУ Серж Марко (Александр Карпюк) ответил на "наезд" Безуглой на Залужного.