"Приветствую это решение": Безуглая обрадовалась увольнению важного чина в Минобороны

Чиновник занимал должность более 10 лет

Руководителя Департамента кадровой политики Министерства Украины Олега Яцино отстранили от должности.

Об этом сообщила народный депутат "Слуги народа" и заместительница Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

"Приветствую это решение как внутренний сигнал, что изменения реальны. Кто в этой теме", — написала она. Кроме того, она анонсировала на среду, 29 ноября, заседание рабочей группы по кадровой политике Министерства обороны.

В комментариях к записи она ответила, что причиной увольнения является то, что с момента обретения независимости в министерстве так и не была построена рейтинговая система, ни упорядочен учет всех военнослужащих. Безуглая сообщила, что не все моменты в этом вопросе являются публичными, однако напомнила, что Яцино занимает свою должность более 10 лет.

Помимо того, она намекнула на то, что будут кадровые изменения в юридическом и финансовом департаментах.

О полковнике запаса Яцино известно немного. Согласно данным из открытых источников, он занимает свою должность со средины 2000-х, а в 2015 году был награжден орденом За заслуги III степени.

Напомним, Безуглая до этого рассказала, кто из генералов за оборону какого города отвечал, а также о том, кто из генералов и в каком порядке подчиняется Валерию Залужному.