"Вітаю це рішення": Безугла зраділа звільненню важливого чину в Міноборони

Чиновник обіймав посаду понад 10 років

Керівника Департаменту кадрової політики Міністерства України Олега Яцино усунули з посади.

Про це повідомила народний депутат "Слуги народу" та заступник Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.

"Вітаю це рішення як внутрішній сигнал, що зміни реальні. Хто у цій темі", — написала вона. Крім того, вона анонсувала на середу, 29 листопада, засідання робочої групи з питань кадрової політики Міністерства оборони.

У коментарях до запису вона відповіла, що причиною звільнення є те, що з моменту здобуття незалежності в міністерстві так і не було побудовано рейтингової системи, не впорядковано облік усіх військовослужбовців. Безугла повідомила, що не всі моменти у цьому питанні є публічними, проте нагадала, що Яцино обіймає свою посаду понад 10 років.

Крім того, вона натякнула на те, що будуть кадрові зміни у юридичному та фінансовому департаментах.

Про полковника запасу Яцино відомо небагато. Згідно з даними з відкритих джерел, він обіймає свою посаду з середини 2000-х, а в 2015 році був нагороджений орденом "За заслуги III ступеня".

Нагадаємо, Безугла до цього розповіла, хто з генералів за оборону якого міста відповідав, а також про те, хто з генералів і в якому порядку підпорядковується Валерію Залужному.