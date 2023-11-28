"Відкрита інформація": Безугла розкрила, хто відповідав за оборону Маріуполя та Бахмута

У мережі порадили депутату замість критики пропонувати раціональні рішення

Народна депутатка України від "Слуги народу" Мар’яна Безугла, яка останні кілька днів активно критикує військове керівництво країни, написала новий пост. Цього разу вона розповіла, хто з генералів за оборону якогось міста відповідав, а також про те, хто з генералів і в якому порядку підпорядковується Валерію Залужному.

Нардепка написала про це на своїй сторінці у мережі. За її словами, структура ухвалення рішень українського військового командування є нібито "публічною інформацією".

За словами Безуглої, за оборону Маріуполя відповідав начальник Об’єднаного оперативного штабу ЗС України Сергій Наєв, за оборону Бахмута — командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, за оборону Авдіївки — командир оперативно-стратегічної групи "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Всі підпорядковані Залужному, звичайно. Безпосередньо. Це все відкрита інформація", — сказала вона.

Після цього нардепка описала ієрархію у ЗСУ — хто кому підпорядковується та за що відповідає. Так, Валерій Залужний має апарат ГК, де знаходяться його помічники, радники та інші підлеглі. Крім цього, Головкому підпорядковуються безпосередньо Генштаб ЗСУ, який виступає у ролі планування та управління.

"ГК Залужний — це як комбриг, а начальник Генштабу Шаптала — це його начштабу, ГШ ЗСУ — це як штаб бригади", — пояснила Безугла.

Також вона перерахувала заступників Залужного: Євгеній Мойсюк, Микола Балан, Михайло Забродський.

"У НГШ теж є зами. Чесно, неодноразово стикалася з труднощами, чим зами ГК відрізнявся від заступників ГШ і цих генералів там багато", — написала нардеп.

Крім цього, Валерію Залужному підпорядковується все командування ЗСУ, включаючи сухопутні, повітрянодесантні, інженерні та інші війська. Також під його керівництвом перебуває все командування фронтом. На сьогодні лише два фронти є активними: "Таврія" під командуванням Олександра Тарнавського на південному напрямку та "Хортиця" на сході країни під командуванням Олександра Сирського.

"Інші — насторожі, проводять стабілізаційні операції. І відкритим залишається питання, що особливо з "Хортиці" бригади не виводять, а на півночі чи заході люди могли не бути в бою жодного дня. Хоча кошти з держбюджету отримують, звісно, мобілізовані... Тарнавський – генеральська фракція ГК, Сирський – має свою фракцію. І це, звісно, породжує низку нюансів. Є ще інші їхні групи”, – написала нардеп.

За словами Мар’яни Безуглої, два цих генерали конкурують між собою і від цього є і "позитивний наслідок". Вона навела приклад Харківської та Херсонської контрнаступальних операцій і заявила, що конкуренція задумів двох генералів призвела до успіху обох.

У коментарях під постом багато хто негативно відреагував на чергову публікацію Безуглої і заявив, що їй взагалі потрібно перекрити доступ до інтернету. Також нардепу порадили замість критики висловлювати свої пропозиції, відштовхуючись від приказки "Відкидаєш — пропонуй". Також українці зазначили, що Валерій Залужний був чи не єдиною людиною із чистою репутацією, якій беззастережно довіряли, але тепер і його вирішили "полити брудом по вінця".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у "Слузі народу" назвали Мар’яну Безуглу загрозою національній безпеці України. Військові вважають, що користь від цього нардепа "рівна нулю".