"Загроза нацбезпеці": у "Слузі народу" відреагували на слова Безуглої про Залужного, а мережа продовжує "кипіти"

Представник президента у Раді назвав слова нардепа неприпустимими

Черговий випад скандального парламентаря Мар’яни Безуглої у бік військового керівництва України не залишився поза увагою користувачів мережі, після чого на її слова довелося реагувати представникам Банкової.

Як розповів представник президента у парламенті Федір Вениславський, такі заяви нардепа в умовах воєнного стану є неприпустимими, особливо якщо врахувати, що вона є членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"В умовах війни це може мати вкрай негативні наслідки. Тим більше з урахуванням тих чутливих питань для оборони та безпеки держави, які розглядаються на комітеті... Я вважаю, що така поведінка пані Безуглої є неприпустимою та її перебування у комітеті може становити реальну загрозу національній безпеці з урахуванням такої моделі поведінки", — сказав Веніславський.

Варто зазначити, що за словами Безуглої, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виконує свою роботу неякісно і має залишити посаду, оскільки не надав плану дій на 2024 рік. Однак це викликало хвилю критики у багатьох відомих українців.

Наприклад, віцепрезидент Червоного Хреста в Україні Павло Розенко нагадав, як нардеп "готувала країну до оборони" у 2021 році.

Екснардеп Борислав Береза теж не став мовчати.

Один з українських суддів, який пише під нікнеймом Judge Rico Dredd, своєю чергою нагадав, що українське командування змушене дотримуватися численних запобіжних заходів, щоб важлива інформація не потрапила до рук росіян.

Український блогер, активіст Революції Гідності Роман Донік зазначив, що своїми заявами нардеп може "відкрити скриньку Пандори".

Військовий експерт, засновник організації StateWatch Олександр Леменов додав, що таке повідомлення є чистою водою спробою посіяти розбрат у суспільстві.

Раніше "Телеграф" писав, що парламентарій "виділилася" і тим, що у жовтні запустила два опитування на своїй сторінці Facebook, у якому поцікавилася, чи бажають прості українці смерті народним депутатам і чи хочуть вони відправити їх до в’язниці.