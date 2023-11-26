Нардепка Безугла "наїхала" на Залужного і хоче його відставки: подробиці

Користувачі мережі "не оцінили" такий жест

Нардепка від "Слуги народу", заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла, яка нещодавно оскандалилась, "кинувши виклик" речнику ПС ЗСУ Юрію Ігнату, цього разу знову "вчепилась" за Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На її думку, він виконує свою роботу неякісно та має залишити пост, адже не надав плану дій на 2024 рік.

Свої претензії нардепка підкріпила цифрами про те, скільки "коштує" один загиблий України. Про це йдеться у пості Безуглої у Facebook.

"Так, Головнокомандувач ЗС України не зміг надати план задуму на 2024. Ні великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний", — пише Марʼяна. Вона також додає, що військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тис. громадян на місяць. Нардепка наголошує, що ця проблема наростала влітку як на Ставці, так і в Парламенті при плануванні бюджету на 2024.

"Ми питали, під що планувати? Як ви бачите війну? Чому створення бригади, а не доукомплектування існуючих? Скільки коштуватиме бригада, нова бригада? Це ж ще нові штаби, що з бойовими підрозділами? Чи закладати кошти під ротацію і демобілізацію? Що з навчанням? Що з ротаціями? Чому в 2024 не закладена закупівля турнікетів взагалі, наприклад? Ви розумієте, що один загиблий коштує державі 15 млн грн, а турнікет типу САТ — в 10 тис раз менше? Окрім трагедії загибелі як такої", — пише Безугла.

Проте нардепка також наголошує, що ця дискусія була непублічною, але напруження наростало.

" … зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати НІЯКОГО задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без ЖОДНОЇ пропозиції зі змін СИСТЕМИ ЗСУ, то таке керівництво має піти", — резюмує Марʼяна.

Відповідь Марʼяні не забарилась

При цьому у відповідь до Безуглої звернувся український полковник Анатолій Штефан "Штірліц", який через подібні нападки на Залужного вже видалив нардепку з друзів у Facebook. Він запитав про забезпечення потреб ЗСУ державою, адже заявки від військовослужбовців були, але потреби закривали волонтери, партнери та бізнесмени.

"Плани, а чи змогли забезпечити попередні?Дрони, міни, снаряди, міномети, пушки, засоби РЕБ, засоби ППО, мобресурс, легка броньована техніка, автомобілі? Заявки ЗСУ забезпечили… Але український народ, волонтери, закупив великий бізнес і передали партнери. За що їм великий уклін і пошана", — пише військовий.

Він вважає, що головну проблему замовчують.

"А як готувалися до війни? ЗСУ прийняли бій всіма силами і засобами що були в наявності. А зараз вже можна з легкістю писати не про те керівництво ЗСУ, не про тих воїнів і не таку оборону, а головне просто звинуватити у всьому ЗС України.

Нагадую, що для нас життя кожного воїна БЕЗЦІННЕ, а не коштує якісь мільйони про які ви пишете. Цим ми від вас і відрізняємося", — додав "Штірліц" у відповідь Безуглій.

Користувачі мережі також не поділяють думки Марʼяни та засипають її питанням про те, що було зроблено для зміцнення армії до початку повномасштабного вторгнення.

Ба більше, люди наголошують на тому, що своїми скандалами Марʼяна Безугла лише сіє розбрат між українців.

Раніше "Телеграф" писав, що парламентарка "виділилась" і тим, що у жовтні запустила два опитування на своїй сторінці Facebook, в якому поцікавилася, чи бажають прості українці смерті народним депутатам і чи хочуть вони відправити їх до в’язниці.