Безугла опинилася в центрі чергового скандалу — назвала відому волонтерку "фейковою": як відреагували у мережі

Інші волонтери вирішили підтримати колегу

Нардеп від "Слуги народу" Мар’яна Безугла назвала відому українську волонтерку Дану Ярову "фейковою", після чого у мережі почався скандал.

Конфлікт розпочався під постом у Фейсбук нардепа "ЄС" Ірини Геращенко, про закупівлю бронеавтомобілів та іншої техніки на потреби ЗСУ. Після цього в коментарях до запису Безугла залишила коментар.

Під час невеликої розмови з Яровою нардеп "СН" натякнула, що та є "фейковим волонтером".

Пізніше у своєму Фейсбук Ярова оприлюднила пост, у якому прокоментувала те, що сталося.

Не стали мовчати й інші волонтери, які заступилися за колегу та відповіли на випад Безуглої.

Як відомо, Дана Ярова є волонтером із 2014 року і деякий час навіть була радником міністра оборони. Після початку повномасштабного вторгнення росії її Фонд і виробництво зайнялися допомогою армії: від тактичної медицини до форми.

Нагадаємо, нещодавно "Телеграф" поспілкувався з Яровою про те, чого проблема забезпечення армії, чого потребують українські захисники і як справи у військових на передовій. Про це можна прочитати у матеріалі: Міноборони має ворушитися, волонтери не зможуть забезпечити армію взимку, — Дана Ярова.