Безуглая оказалась в центре очередного скандала — назвала известную волонтерку "фейковой": как отреагировали в сети

Другие волонтеры решили поддержать коллегу

Нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая назвала известную украинскую волонтерку Дану Яровую "фейковой", после чего в сети начался скандал.

Конфликт начался под постом в Фейсбук нардепа "ЕС" Ирины Геращенко, о закупке бронеавтомобилей и другой техники на нужды ВСУ. После этого в комментариях к записи Безуглая оставила критикующий комментарий.

В ходе небольшой беседы с Яровой нардеп "СН" намекнула, что та является "фейковым волонтером".

Позже в своем Фейсбук Яровая обнародовала пост, в котором прокомментировала случившееся.

Не стали молчать и другие волонтеры, которые вступились за коллегу и ответили на выпад Безуглой.

Как известно, Дана Яровая является волонтером с 2014 года и некоторое время даже была советником министра обороны. После начала полномасштабного вторжения россии, ее Фонд и производство занялись помощью армии: от тактической медицины до формы.

Напомним, недавно "Телеграф" пообщался с Яровой о том, в чем проблема обеспечения армии, в чем нуждаются украинские защитники и как обстоят дела у военных на передовой. Об этом можно прочитать в материале: Минобороны должно шевелиться, волонтеры не смогут обеспечить армию зимой, — Дана Яровая.