Минобороны должно шевелиться, волонтеры не смогут обеспечить армию зимой, - Дана Яровая

С обеспечением армии у нас не то что беда, у нас провал, говорит волонтер

Волонтер Дана Яровая помогает армии с 2014 года, одно время даже была советником в министерстве обороны. С началом полномасштабной войны 24 февраля Дана, несмотря на то, что в тот момент находилась на лечении в другой стране, бросила все и приехала в Украину.

Сейчас ее Фонд и ее производство заняты помощью армии: от тактической медицины до формы. Мы поговорили с волонтёром о проблемах обеспечения армии, критике министерства обороны и вероятности отставки главкома Валерия Залужного.

- Как именно вы помогаете армии сейчас?

- Наш фонд возник в июле 2014 года перед событиями в Иловайске. На тот момент, мы завозили через фонд все, что связано с тактической медициной, целлоксы, турникеты, бандажи. Именно когда был Иловайск, Дебальцево, Донецкий аэропорт мы работали в очень активном режиме. В августе 2014 года я оборудовала два полевых госпиталя.

Практически на самый ноль мы везли портативные рентген аппараты, портативные аппараты искусственного дыхания, генераторы, дефибрилляторы. Стоимость проекта превышала миллион долларов.

Позже мы закупили в США безумно эффективное оборудование для эвакуации, и тоже раздали на все эвакуационные вертолёты, тогда они ещё летали. Стоимость проекта также была заоблачная.

После этого меня и ещё одного основателя фонда пригласили в волонтёрский десант при Министерстве обороны. В МО я была около года — советником заместителя министра обороны Гусева. Как раз тогда и была первая и единственная государственная закупка квиклота (кровоостанавливающее средство), который используют и по сей день. Я вижу его в аптечках наших военных сейчас. А тогда закупала его я, при том по стоимости ниже, чем закупает его армия США.

Спустя какое-то время мы немного ушли в свои проекты. У меня была благотворительная деятельность, связанная с детьми. Как говорят: можно вывести волонтёрство из девушки, но вывести девушку из волонтерства невозможно.

А когда началась полномасштабная война, я была на лечении. 9 февраля вылетела в другую страну. На второй день войны у меня была операция. Я помню, что мне почти сразу позвонил мой старший ребёнок, потому что первый удар был в 7 км от нашего дома под Киевом. Мои родственники были в Буче. Учитывая все эти обстоятельства и то, что наша команда собралась почти сразу, я включилась в работу.

Мы начали искать снова тактическую медицину потому что мы понимали, что это первое, что понадобится. Позже, в марте я начала бить в колокола из-за летних берц, потому что я помню, как было в 2014 году: солдаты переобуваются в кроссовки, прыгают с танка и ломают себе ноги. А кроме того, в степях летом до 50 градусов жары.

- То есть вы сейчас занимаетесь больше тактической медициной и амуницией?

- Мы начали заниматься и этим. Нам помог одноклассник моего друга, который находится в Америке. Он находил на аукционах то, что нам нужно. Мы завезли обувь, которая у нас на рынке стоит 100-150 долларов, всего по 25 долларов. Кроме того, мое производство, которое до войны занималось пошивом детской одежды, сейчас шьёт форму для военных, потому что ее просто нет. Поэтому занимаемся многим — от такмеда до амуниции. Была даже история, когда один парень, военный, выкупил нам реанимационное мобильное тактическое оборудование. Ради этого он заложил отцовские часы и взял в долг 10 тысяч долларов. Все это уехало на "ноль".

С этим у меня была ещё одна история: одна из девушек медиков, которой мы это отправляли, незадолго до нашей посылки потеряла своего жениха… Его убили на фронте. Но она все равно продолжила помогать, потому что сказала, что не хочет, чтобы умирали снова. Мы не можем воскресить тех, кто погиб. Но мы должны помогать тем, кто воюет. Потому что ни у меня, ни у моих детей нет другой страны. Это все равно что родить ребёнка, и потом от него отказаться.

- Насколько большая потребность в обеспечении армии сохраняется спустя четыре месяца войны?

- Один пример приведу. По контракту, заключённому Министерством обороны ещё в апреле, они только полторы недели назад получили комплект летней формы на испытание. Поэтому летнюю форму мы получим в следующем сезоне. Что будет по зимней амуниции — мне даже страшно представить.

У нас вообще большие проблемы с лёгкой промышленностью: физически нет производств, например, одно мое в Чернигове уничтожено, швеи уехали в Европу. В Польше швея получает 10 евро за час, в Германии от 15 евро.

Весь наш легпром взял заказ всего на 200 тысяч зимних курток. Это учитывая то количество уже мобилизованных и количество, которое ещё будет в будущем.

С обеспечением у нас не то что беда, у нас провал. Я такого не помню в 2014 году, потому что, во-первых, бойцов было меньше, во-вторых, вся индустрия работала.

- А чей тогда это недочёт?

- Министерства обороны. Я понимаю, что происходит, но голословно обвинять я не буду. С момента, как возбудили дело по генералу Дмитрию Марченко, который возглавлял Центр материального обеспечения МО, министерство не закупало ничего. Тем украинцам, которые пошли в ряды ВСУ в первых рядах выдали ещё то, что оставалось на складах. На сегодня на складах нет ничего.

- Каким образом может помочь налаживание производства того, что мы сами можем выпускать?

- Весь украинский легпром способен только вот на те 200 тысяч курток, о которых я говорила выше.

- Недавно была новость о том, что президент поручил Залужному проверить обеспечение военных…

- Я удивилась. Залужный — это руководитель ВСУ. Его задача: война, тактика, стратегия, сохранение личного состава. Это не относится к нему вообще. Таким обеспечением занимается министерство обороны — Вячеслав Шаповалов возглавляет направление закупок. Не снарядов, а обеспечения. "Укроборонпром" покупает вооружение, Минобороны — обеспечение, а Генштаб — воюет. Их функционал — это война, стратегия и тактика боя.

Зачем это делается? У меня есть определенная информация, что Залужного хотят убрать. Но это будет огромная ошибка.

- До интервью мы с вами обсуждали, что вы ездили недавно на фронт и были на "нуле". Какая там обстановка сейчас и насколько ощущается то, что нам не хватает некоторых видов вооружения?

- Нам просто надо больше всего. Потому что наши ребята воюют как боги. Но оружия надо больше. И европейским странам, и Америке надо напрячься и поставлять больше. Артиллерии, в частности.

- Я слышала, что некоторые иностранные военные вообще не выдерживают того давления и обстрелов, которые есть на фронте, а наши…

- Да. Наши вгрызлись в свою родную землю. Иностранец может быть классным воином, пройти Ирак, Афганистан, но они воюют не за своих жён и матерей. Некоторые наши люди идут воевать даже пройдя четвёртую стадию рака.

Наши военные творят чудеса. За восемь лет они научились воевать. И обучают сейчас тех, кто впервые попал на фронт. И от многих я слышала одну фразу: я не хочу, чтобы мой ребёнок дальше участвовал в этой войне.

Это и моя мотивация тоже. Мой старший через пять лет военнообязанный.

Я не хочу, чтобы следующее поколение разгребало эту проблему, мы должны это дожать. Недоимперия должна быть разрушена.

- Вы думаете, нам удастся сейчас разрушить россию?

- Этого монстра вырастил коллективный Запад. Потому что закрывал глаза на Абхазию, Приднестровье, чеченские войны, Грузию, Карабах, Сирию, Украину. И они прекрасно сейчас осознают, что дальше может быть Польша. Если этого монстра не остановить. Кто-то говорит, что если путин умрет, то все закончится. Но россия — это коллективный путин. Они нас хотят уничтожить. Просто потому что хотят. Поэтому Россия должна развалиться как СССР. Тогда Союз не был так вовлечён в мировую экономику, но и то его развалили, после Афганской войны.

- Частично мы уже затронули эту тему, а что вы думаете о том, что к нам вернулись политические выяснения отношений? Уместны ли они сейчас?

- Я считаю, что "не на часі" уже закончилось. Есть очень глобальные проколы. Я не говорю о том, что надо критиковать всех. Есть проблема — ее надо решать. А вот ставить оценки кому-либо, сводить счета, точно не время.

Вот, например, критика в сторону некоторых командиров точно "на часі". Потому что не могут обеспечить свои батальоны даже элементарным и перекладывают все на плечи волонтёров. Проколы Министерства обороны критиковать нужно и важно.

Пусть шевелятся. Мы (волонтеры — Ред.) не вытянем зиму по обеспечению.