Волонтерство – это одна из самых высоких степеней проявления патриотизма, поэтому Ассоциации волонтеров быть!

Два дня в украинской столице проходил форум "Взаимодействие без границ"

В Киеве состоялся Волонтерский форум "Взаимодействие без границ", во время которого волонтеры и представители волонтерских организаций из Украины, Германии, Канады и Польши не только обсуждали волнующие моменты, изучали проблематику волонтерской деятельности во время войны, но и выделили основные проблемы. Так, среди основных:

- отсутствие коммуникации с органами исполнительной власти

- проблема прозрачного сотрудничества с международными организациями

- обеспечение официальным статусом волонтеров

- получение пропусков единого образца для беспрепятственного передвижения по стране

- отсутствие помощи со стороны государства

- защита прав и свобод волонтеров

- отсутствие официальной аккредитации через Минцифру и Дію

- отсутствие обеспечения информационной поддержки со стороны СМИ по деятельности волонтеров

Именно для решения этих вопросов участниками двухдневного форума было принято решение о создании Ассоциации волонтеров, которfz станет органом лоббирования прав и свобод волонтеров.

"В правление Ассоциации войдут представители (делегаты) от всех волонтерских организаций и несколько представителей независимых волонтеров, которые будут представлять интересы волонтеров, ведущих индивидуальную деятельность" — подчеркнул Анатолий Полковников, ОО "Украинский Центр Международного Партнерства", соорганизатор Волонтерского форума "Взаимодействие без границ" .

"Мы должны осознавать, что волонтеры — это не безработные, как привыкли к ним относиться в нашей стране, после первой волны волонтерского движения в 2012 году. Это те патриоты, которые сегодня прилагают усилия для обеспечения всем необходимым не только людей, которые в настоящее время силой лишены собственного жилья, но и военных, которые ежедневно защищают нашу страну" — Анна Максимчук, волонтер, украинская журналистка, спикер форума.

Кроме обсуждения неотложных проблем, модератор форума — Андрей Джеджула, волонтер и глава БО "Катюша" — провел мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи и подробно рассказал, что должно быть в медицинской аптечке, ведь волонтеры всегда находятся в самых горячих точках страны.