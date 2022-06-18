Укр

Записал под обстрелами: Положинский посвятил песню украинским волонтерам

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Александр Положинский Новость обновлена 18 июня 2022, 08:57
Александр Положинский

Певец пообещал записать трек в студии как можно скорее.

Украинский музыкант и бывший лидер группы "Тартак" Александр Положинский, который ранее растрогал сеть трогательным стихом о защитниках Мариуполя — бойцах на "Азовстали", написал новую песню. Артист посвятил свой новый трек украинским волонтерам. Он не понаслышке знает, что такое война, ведь сейчас воюет в рядах ВСУ, и знает, какой бывает работа волонтера.

Песню Положинский опубликовал у себя на страницах в соцсетях — в ТикТоке и Инстаграме. Музыкант отметил, что слова этой композиции к нему пришли давно, однако он не успел ее записать, но чтобы "песня не пропала" он решил сохранить на телефоне.

"А потом и в студии сделаем. Благодарим наших волонтеров за тяжелый неутомимый труд и поддержку! Ценим" — написал под видео Положинский, добавил, что трек был записан между обстрелами со стороны рф.

В комментариях поклонники музыканта восхищаются его новым хитом, отмечая, что песня и без музыки очень красивая, а ритм и так слышится и чувствуется. Также среди многочисленных сообщений есть много слов благодарности и пожеланий победы, сил и т.д.

Александр Положинский написал песню про волонтеров
Александр Положинский написал песню про волонтеров
Александр Положинский написал песню про волонтеров

Напомним, что после того как кровавый диктатор владимир путин еще до войны, 21 февраля, рассказал свою версию истории Украины, о том что ее создал Ленин, Александр Положинский написал стих, в котором потроллил российского президента.

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#Музыка #Тартак #Александр Положинский