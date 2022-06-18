Записал под обстрелами: Положинский посвятил песню украинским волонтерам

Певец пообещал записать трек в студии как можно скорее.

Украинский музыкант и бывший лидер группы "Тартак" Александр Положинский, который ранее растрогал сеть трогательным стихом о защитниках Мариуполя — бойцах на "Азовстали", написал новую песню. Артист посвятил свой новый трек украинским волонтерам. Он не понаслышке знает, что такое война, ведь сейчас воюет в рядах ВСУ, и знает, какой бывает работа волонтера.

Песню Положинский опубликовал у себя на страницах в соцсетях — в ТикТоке и Инстаграме. Музыкант отметил, что слова этой композиции к нему пришли давно, однако он не успел ее записать, но чтобы "песня не пропала" он решил сохранить на телефоне.

"А потом и в студии сделаем. Благодарим наших волонтеров за тяжелый неутомимый труд и поддержку! Ценим" — написал под видео Положинский, добавил, что трек был записан между обстрелами со стороны рф.

В комментариях поклонники музыканта восхищаются его новым хитом, отмечая, что песня и без музыки очень красивая, а ритм и так слышится и чувствуется. Также среди многочисленных сообщений есть много слов благодарности и пожеланий победы, сил и т.д.

Напомним, что после того как кровавый диктатор владимир путин еще до войны, 21 февраля, рассказал свою версию истории Украины, о том что ее создал Ленин, Александр Положинский написал стих, в котором потроллил российского президента.