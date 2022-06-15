Кому передать деньги, чтобы помочь ВСУ: в сети сравнили эффективность ООН и украинских волонтеров

Структуры ООН практически не помогают Украине, хоть и получают большую часть ресурсов

После начала российского вторжения Украина получила значительную помощь от мира, однако, как оказалось, большая часть средств идет на нужды международных гуманитарных организаций, которые выполняют незначительные объемы работы в сравнении с украинскими волонтерами и неправительственными организациями.

Об этом говорится в исследовании британской организации Humanitarian Outcomes, которая пыталась проанализировать гуманитарное реагирование мира на ситуацию в Украине в первые три месяца войны.

В отчете говорится, что основные усилия по обеспечению гуманитарной поддержки прилагали локальные или национальные группы, а вот международные организации все еще имеют незначительное, хоть и растущее присутствие.

В частности отмечается, что из всей суммы международной помощи лишь 0,003% выделяется для локальных неправительственных групп (NGO), хотя на их плечах лежит львиная доля работы. А вот 71% всех средств пошли в разные структуры ООН, еще 10% выделено на работу Красного креста.

Стоит отметить, что общая помощь исчисляется миллиардами долларов.

В отчете указано, что в первые шесть недель после вторжения практически вся помощь оказывалась местными исполнителями, включая 150 неправительственных организаций, которые существовали до вторжения, а также 1700 локальными новосозданными организациями.

Несмотря на то, что в первые дни конфликта, мир выделил значительные объемы денежных средств, большая часть из них до сих пор остается неиспользованной, поскольку международные организации не могут быстро направить средства в нужные места. Среди причин указывается то, что они не могут получить контакты волонтерских организаций на местах.

Отчасти это может быть связано с тем, что украинские волонтеры обычно работают в местах, непосредственно затронутых боевыми действиями и часто даже рискуют собственными жизнями. В то же время в исследовании указано, что если международные организации и появлялись в Украине, то они старались развернуть деятельность в самых безопасных городах нашей страны.

Отмечается также, что некоторые украинские организации имели до начала вторжения связи с другими агентствами, которые продвигают демократические ценности и следят за правами человека. Эти организации смогли ответить на вторжение намного быстрее, чем профильные организации, оказывающие гуманитарную поддержку, и оперативно оказали помощь деньгами.

"За некоторыми исключениями, даже международным агентствам, ранее присутствовавшим в Украине, требовалось не менее пяти недель, чтобы снова войти и набраться сил, прежде чем начать оказывать помощь", — говорится в отчете.

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Напомним, что общий проект изданий OBOZREVATEL и "Телеграф" и активистки Тани Сохар объявил сбор средств на приобретение необходимой аппаратуры для клиник, лечащих детей, пострадавших от развязанной россией войны в Украине.

И сейчас идет сбор средств на Vac аппараты и расходники для Черниговской детской больницы.