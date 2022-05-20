"Чувствовал себя плохо, если бы не приехал" - история ирландца, который занимается волонтерством в Одессе

Иностранец приехал в Одессу, чтобы помогать людям и стать волонтером.

Ирландец приехал в Украину и работает волонтером в Одессе, помогая украинцам. Своей историей мужчина поделилась с "Телеграфом". Он рассказал, что уже месяц, как занимается волонтёрством.

"У меня была возможность помочь деньгами, а также было свободное время. Я приехал сюда, чтобы быть волонтером и помочь людям", — рассказывает иностранец.

Он не жалеет, что приехал в Украину и он уверен, что в войне Украина победит.

Дома у него остались родители, братья и сестры. Он планирует еще пробыть в Украине пару месяцев.

"Я рад, что могу хоть немного помочь. Я бы чувствовал себя плохо, если бы не приехал", — добавил ирландец.

Еще одну историю волонтера, модели из Беларуси Евгении Тюленевой, которая сбежала от режима диктатора Лукашенко, читайте в материале "Телеграфа".

Также волонтер из Одессы Елена Назарова рассказала, как все желающие могут помочь нашим защитникам на передовой.

Напомним, что "Телеграф" пообщался с волонтером и депутатом облсовета Одессы Валерий Ославский, который считает, что для россии Одесса это ключевой город и они будут пытаться отрезать его от моря.