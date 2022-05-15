Одесса ключевая для россиян, но враг обломает зубы: депутат облсовета о том, будут ли новые атаки

Депутат облсовета Одессы Валерий Ославский о том, почему россия не сможет захватить Одессу.

Врач-травматолог, волонтер и депутат Одесского облсовета Валерий Ославский рассказал в интервью "Телеграфу" о том, как Одесса живет под постоянными ракетными обстрелами россиян.

По словам Ославского, в первый день войны, 24 февраля, у него не было никаких инструкций от высшего руководства.

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"Мы собрались в областном совете и там уже началось обсуждение. Было трудно. А дальше включаешься в работу и работаешь. После месяца войны я надеялся, что государственная машина на местах начнет работать по-другому, но к сожалению сработала бюрократия. После того работаешь с благотворительными фондами и с людьми, которым доверяешь", — вспоминает депутат.

Волонтер считает, что Одесса — это ключевой город для россиян и они будут пытаться отрезать его от моря.

"Мы всегда были в прицеле у врага и остаёмся в прицеле. Я не верю в то, что не будет очередных попыток (наступления — ред.). Одесса ключевая для нашего противника, он хочет отрезать Украину от моря. Но самое сложное время в Одессе было в первые три недели войны, когда непонятно было, что происходит. Сейчас мы понимаем, что нас не оставят в покое. Мы готовы к этому. Но я абсолютно уверен, что зубы врага здесь обломаются", — выразил свое мнение депутат.

Из-за войны Украину покинули не только женщины и дети, но и предатели, которые ничего для страны не делали.

"Я не верю в то, что противник переломает и захватит Украину. Этот народ сломать невозможно. Они подкупали многих, искали предателей, тратили на это уйму денег. И что? Предатели убежали. Благодаря этой войне очистилась страна — убежали те, кто никогда эту страну не любил и ничего для этой страны делать не хотел. И это очень хорошо", — рассказал Ославский.

Интервью с Валерием Ославским

Отметим, ранее в комментарии "Телеграфу" советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, когда побережье Черного моря станет снова безопасным для купания.