Одеса ключова для росіян, але ворог обламає зуби: депутат облради про те, чи будуть нові атаки

Депутат облради Одеси Валерій Ославський про те, чому росія не зможе захопити Одесу.

Лікар-травматолог, волонтер та депутат Одеської облради Валерій Ославський розповів в інтерв’ю "Телеграфу" про те, як Одеса живе під постійними ракетними обстрілами росіян.

За словами Ославського, у перший день війни, 24 лютого, він не мав жодних інструкцій від вищого керівництва.

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"Ми зібралися в обласній раді і там уже почалося обговорення. Було важко. А далі включаєшся в роботу і працюєш. Після місяця війни я сподівався, що державна машина на місцях почне працювати по-іншому, але на жаль спрацювала бюрократія. Після того працюєш із благодійними фондами та з людьми, яким довіряєш", — згадує депутат.

Волонтер вважає, що Одеса — це ключове місто для росіян, і вони намагатимуться відрізати його від моря.

"Ми завжди були у прицілі у ворога і залишаємось у прицілі. Я не вірю в те, що не буде чергових спроб (наступу — ред.). Одеса ключова для нашого супротивника, він хоче відрізати Україну від моря. Але найскладніший час в Одесі був в перші три тижні війни, коли незрозуміло було, що відбувається. Зараз ми розуміємо, що нас не залишуть в спокої. Ми готові до цього. Але я абсолютно впевнений, що зуби ворога тут обломаються", — висловив свою думку депутат.

Через війну Україну покинули не лише жінки та діти, а й зрадники, які нічого для країни не робили.

"Я не вірю в те, що противник переламає і захопить Україну. Цей народ зламати неможливо. Вони підкуповували багатьох, шукали зрадників, витрачали на це багато грошей. І що? Зрадники втекли. Завдяки цій війні очистилася країна — втекли ті, хто ніколи цю країну не любив і нічого для цієї країни робити не хотів. І це дуже добре", — розповів Ославський.

Інтерв’ю з Валерієм Ославським

Зазначимо, раніше у коментарі "Телеграфу" радник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів, коли узбережжя Чорного моря стане знову безпечним для купання.