Одеса ще надовго не курортна: коли можна буде купатися у Чорному морі

Жителям та гостям Одеської області суворо заборонено виходити на узбережжя

Узбережжя Чорного моря в Одесі, яке замінували для захисту від російського десанту, можливо, ще дуже не скоро стане знову безпечним для купання, — розмінування може зайняти роки.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів радник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, загалом розмінування всієї території України може зайняти у рятувальників 5-10 років: "Всякого л**на вибухового розкидали рашисти, ми це бачимо".

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"Щодо узбережжя нашого міста та області, — всі заходи мінно-вибухової безпеки проведені. Щодня говоримо одеситам та жителям області не виходити на узбережжя та пляжі, бо це небезпечно, це загроза життю", — продовжив Братчук.

"Щодо курортного сезону, якщо коротко говорити: після перемоги. Але після перемоги потрібно буде зробити дуже багато роботи, щоб провести протимінні заходи, розмінувати узбережжя. Ми ж говоримо не лише про пісочок та пляжі, є ще й море. І там не тільки наші міни, але й ті міни, які розкидала росія, щоб блокувати наші порти", — підсумував радник голови Одеської ОВА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як росія хоче "відрізати" від України половину Одеської області.