росіяни намагаються "відрізати" від України понад півмільйона людей

Одеську область хочуть розділити

Серія ракетних ударів по мосту через Білгород-Дністровський лиман на Одещині є спробою відокремити частину регіону від решти України — без мосту обривається рух автомобілів та поїздів.

Про це у коментарі для "Телеграфу" розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Це спроба відрізати південні райони області від основної частини. Ми розуміли, що ворог діятиме саме так. Про це говорили не перший рік, і щоб запобігти цьому були прийняті відповідні рішення, у нас достатньо сил і засобів", — наголосив чиновник.

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"Не можу розкривати військові секрети, але цей напрямок відпрацьовується. Якщо ворог захоче сюди лізти... Знаєте, як ми вранці вітаємося з одеситами? "Слава Україні" і "ласкаво просимо в пекло", — для окупантів. І це не бахвальство, це оцінка реальної ситуації", — додав Братчук.

Варто зауважити, що росіяни вже чотири рази обстрілювали ракетами міст через Білгород-Дністровський лиман — 26-27 квітня, 2 та 10 травня. Міст був пошкоджений, рух ним зупиняли, про масштаби пошкоджень не повідомляється.

Через міст йде автомобільне та залізничне сполучення з Болградським, Ізмаїльським та Білгород-Дністровським районами Одеської області, і без нього можуть "відрізати" від України понад 13 тисяч квадратних метрів з 561 тисячою осіб (дані щодо населення цих трьох районів до війни).

Міст через Білгород-Дністровський лиман на карті Одеської області

Як повідомляв "Телеграф", буквально днями окупанти вдарили ракетами по Одесі, — влучили в торговий центр і склад готової продукції, що не мала відношення до військової сфери.