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Ракетна атака по Одесі, мінімум 7 вибухів: що відомо

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Окупанти б'ють по Одесі залпами ракет Новина оновлена 09 травня 2022, 23:08
Окупанти б'ють по Одесі залпами ракет

Небо над містом закрило клубами диму

У понеділок, 9 травня, російські окупанти випустили по Одесі одразу декілька ракет. Мешканці міста повідомляють як мінімум про сім вибухів.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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За попередньою інформацією, декілька ракет вдалося збити протиповітряній обороні, однак "прильотів" по об'єктах інфраструктури уникнути не вдалося. У мережі з'явилося повідомлення, що після потрапляння снаряду виникла пожежа в одному з торгових центрів міста. Адреси не називають зі зрозумілих причин.

Тим часом небо над Одесою затягнуло клубами диму. Особливо сильно димить над місцем пожежі, очевидно, що пожежа у ТЦ дуже сильна.

Небо над Одесою після прильотів ворожих ракет 9 травня
Небо над Одесою після прильотів ворожих ракет 9 травня

Тим часом пресслужба міської ради Одеси опублікувала наслідки попереднього ракетного обстрілу Одеси, коли окупанти випустили по місту 3 ракети типу "Кинджал". Тоді було зафіксовано влучання в об'єкти туристичної інфраструктури — зруйновано 5 будівель, постраждали 2 особи, яких доставили в лікарню.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ракетні обстріли Одеси тривають останні кілька днів. Окупанти криють місто як вдень, так і вночі, руйнуючи житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Теги:
#Одеса #Війна #Вибухи #Ракетний обстріл
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