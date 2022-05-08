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В Одесі знову гримлять вибухи: що відомо зараз

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Вибух в Одесі Новина оновлена 08 травня 2022, 16:45
Вибух в Одесі

Одна з ракет була перехоплена ППО

Російські окупанти знову обстріляли Одесу, через що у місті чули щонайменше два вибухи.

Інформація про це з’явилась у місцевих телеграм-каналах.

Зазначається, що дві ракети вибухнули на території міста, а ще одну було збито силами українських ППО.

Офіційних коментарів від представників місцевої влади поки що не надходило.

Як повідомлялося раніше, 7 травня російська стратегічна авіація випустила по Одесі шість ракет, частина з яких завдала пошкодження міській інфраструктурі.

Обстріл не припинився і 8 травня, так за словами президента України Володимира Зеленського за день по території області було випущено 8 ракет.

У Генштабі ЗСУ попередили місцевих жителів про те, що існують великі ризики ударів по місту з моря, а тому закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Також там відзначили зростання напруги на території невизнаного Придністров’я, де озброєні формування "ПМР" та регулярні підрозділи російської армії були приведені у стан повної бойової готовності.

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#Україна #Одеса #Росія
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