Укр

В Одессе снова гремят взрывы: что известно на данный момент

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Взрыв в Одессе Новость обновлена 08 мая 2022, 16:45
Взрыв в Одессе

Одна из ракет была перехвачена ПВО

Российские оккупанты вновь обстреляли Одессу, из-за чего в городе слышали по меньшей мере два взрыва.

Информация об этом появилась в местных телеграм-каналах.

Отмечается, что две ракеты взорвались на территории города, а еще одна была сбита силами украинских ПВО.

Официальных комментариев от представителей местной власти пока не поступало.

Как сообщалось ранее, 7 мая российская стратегическая авиация выпустила по Одессе шесть ракет, часть из которых нанесла повреждения городской инфраструктуре.

Обстрелы не прекратились и 8 мая, так по словам президента Украины Владимира Зеленского за день по территории области было выпущено 8 ракет.

В Генштабе ВСУ же предупредили местных жителей о том, что существуют большие риски ударов по городу с моря, а потому призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Также там отметили рост напряжения на территории непризнанного Приднестровья, где вооруженные формирования "ПМР" и регулярные подразделения российской армии были приведены в состояние полной боевой готовности

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