Укр

"Вот такое примирение": Зеленский о цинизме армии рф в день 8 мая

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
130
Владимир Зеленский Новость обновлена 08 мая 2022, 16:24
Владимир Зеленский

Президент раскритиковал оккупантов за ракетные обстрелы Одесской области

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города даже в День памяти и примирения, который ежегодно отмечается 8 мая.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.

"Я очертил цинизм того, что происходит, — девять прилетов по Одесскому региону 8 числа в День памяти и примирения. Вот такое примирение и такая память о борьбе с нацизмом", — сказал он.

Как сообщалось ранее, 7 мая российская стратегическая авиация выпустила по Одессе шесть ракет, часть из которых нанесла повреждения городской инфраструктуре.

По состоянию на 8 мая ситуация в области остается напряженной, а помимо опасности прилетов со стороны моря также фиксируется напряженность в непризнанном Приднестровье. В частности группировки "ПМР" находятся в постоянной боевой готовности вместе с размещенными там подразделениями российской регулярной армии.

Напомним, 8 мая в День памяти и примирения Зеленский записал видеообращение, в котором сравнил российского диктатора владимира путина с Адольфом Гитлером и намекнул тому, что бункер его не спасет.

Теги:
#Украина #Россия #Одесская область #Владимир Зеленский
Командир "Азова" назвал виновных в блокаде Мариуполя
В регионах
"Действия не поддаются объяснению": командир "Азова" выдал громкие подробности о командире 36 бригады морпехов
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Командир "Азова" назвал виновных в блокаде Мариуполя
"Действия не поддаются объяснению": командир "Азова" выдал громкие подробности о командире 36 бригады морпехов
Дата публикации
Категория
Бойцы Паламар и Самойленко
Бои за "Азовсталь": замкомандира "Азова" выступил с резкими заявлениями
Дата публикации
Категория
У путина могут быть очень серьезные проблемы со здоровьем
У путина все же онкология? Христо Грозев рассказал, что он знает
Дата публикации
Категория
Представитель Украины на Евровидении-2022 Kalush Orchestra
"Наша миссия – быть голосом украинского народа": солист Kalush Orchestra Олег Псюк
Дата публикации
Категория
С приближением сакральной для рф даты 9 мая россияне 4усиливают ракетные обстрелы Украины
Война – день 74: оккупанты не имеют успехов на фронтах и в отместку обстреливают мирные города