"Вот такое примирение": Зеленский о цинизме армии рф в день 8 мая

Президент раскритиковал оккупантов за ракетные обстрелы Одесской области

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города даже в День памяти и примирения, который ежегодно отмечается 8 мая.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.

"Я очертил цинизм того, что происходит, — девять прилетов по Одесскому региону 8 числа в День памяти и примирения. Вот такое примирение и такая память о борьбе с нацизмом", — сказал он.

Как сообщалось ранее, 7 мая российская стратегическая авиация выпустила по Одессе шесть ракет, часть из которых нанесла повреждения городской инфраструктуре.

По состоянию на 8 мая ситуация в области остается напряженной, а помимо опасности прилетов со стороны моря также фиксируется напряженность в непризнанном Приднестровье. В частности группировки "ПМР" находятся в постоянной боевой готовности вместе с размещенными там подразделениями российской регулярной армии.

Напомним, 8 мая в День памяти и примирения Зеленский записал видеообращение, в котором сравнил российского диктатора владимира путина с Адольфом Гитлером и намекнул тому, что бункер его не спасет.