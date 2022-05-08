"Зло не спрячется в бункере": Зеленский в обращении к 8 мая сделал намек путину

Украинский лидер сравнил российского президента с Гитлером

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примирения. Он отметил, что то зло, которое пришло в Украину сегодня, мир уже видел.

Президент напомнил, что те, кто пережил преступления нацизма осквернили память о своих предках, боровшихся за победу. Он вспомнил в своей речи и Беларусь, отметив среди осквернивших тех, кто "позволил обстреливать со своей земли города Украины, которые рядом с нашими предками освобождали и его предки", а также приравнявших к "Бессмертному полку" палачей из Бучи.

"Любое зло всегда заканчивается одинаково – оно заканчивается", — Зеленский не только напомнил миру о преступлениях россии в Украине, но и высказался о дальнейшей судьбе владимира путина. Не называя прямо президента страны-оккупанта он напомнил историю ставки и бункера Гитлера возле Винницы — от нее остались только руины. Зеленский отметил, что это указатель для нашего и будущих поколений.

"Никакое зло не избежит ответственности. Не сможет укрыться в бункере. От него не остается камня на камне. Поэтому мы все преодолеем. И мы это точно знаем, потому что наши военные и все наши люди – потомки тех, кто преодолел нацизм. Поэтому победят снова", — отметил президент в своей речи.

О том, что кровавый диктатор путин прячется в бункере говорят почти с начала войны. Предполагается, что он находится на Алтае и является практически городом под землей.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в россии запретили на законодательном уровне сравнивать гитлеровскую Германию и путинскую россию.