"Зло не сховається в бункері": Зеленський у зверненні до 8 травня зробив натяк путіну

Український лідер порівняв російського президента із Гітлером

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День пам’яті та примирення. Він зазначив, що те зло, яке прийшло в Україну сьогодні, світ уже бачив.

Президент нагадав, що ті, хто пережив злочини нацизму, осквернили пам’ять про своїх предків, які боролися за перемогу. Він згадав у своїй промові і Білорусь, відзначивши серед осквернителів, тих, хто "дозволив обстрілювати зі своєї землі міста України, які поряд з нашими предками звільняли і його предки", а також прирівняв до "Безсмертного полку" катів з Бучі.

"Будь-яке зло завжди закінчується однаково — воно закінчується", — Зеленський не лише нагадав світові про злочини росії в Україні, а й висловився про подальшу долю володимира путіна. Не називаючи прямо президента країни-окупанта, він нагадав історію ставки та бункера Гітлера біля Вінниці — від неї залишилися лише руїни. Зеленський зазначив, що це вказівник для нашого та майбутніх поколінь.

"Ніяке зло не уникне відповідальності. Не зможе сховатись у бункері. Від нього не залишається каменю на камені. Тому ми всі подолаємо. І ми це точно знаємо, бо наші військові та всі наші люди – нащадки тих, хто подолав нацизм. Тому переможуть знову", — зазначив президент у своїй промові.

Про те, що кривавий диктатор путін ховається у бункері, говорять майже з початку війни. Вважається, що він знаходиться на Алтаї і є майже містом під землею.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в росії заборонили на законодавчому рівні порівнювати гітлерівську Німеччину та путінську росію.