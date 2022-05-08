День пам’яті та примирення: чому 8 травня відзначають окремо від Дня перемоги над нацизмом

8 травня Україна відзначає День пам’яті та примирення, а 9 – День перемоги над нацизмом.

У неділю, 8 травня, окрім світлого сімейного свята Дня матері, Україна відзначатиме День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни. Це свято було встановлено у 2015 році експрезидентом України Петром Порошенком.

"Телеграф" розповідає, у чому особливості цього свята, і чим воно відрізняється від Дня перемоги над нацизмом, що відзначається 9 травня.

День пам’яті та примирення 8 травня: історія

День пам’яті та примирення відзначається у більшості країн Європи 8 травня, оскільки Акт про військову капітуляцію Німеччини, який був підписаний 7 травня 1945 року, набув чинності саме цього дня о 22:43 за центрально-європейським часом. А якщо порахувати по-московському часу, то капітуляція була підписана о 00:43 ночі вже 9 травня. Тому в деяких країнах це свято припадає на 9 число.

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До 2015 року Україна відзначала День Перемоги лише 9 травня, а тепер українці мають два свята: 8-го травня — День пам’яті та примирення, а 9-го — День перемоги над нацизмом.

Варто зазначити, що ще в 2004 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 8 і 9 травня Днями примирення, і зазначила, що країни-учасниці можуть відзначати один із цих днів або обидва ці дні, як данину пам’яті всім жертвам Другої світової війни.

День пам’яті та примирення 8 травня: традиції

Символом свят є червоний мак, а гаслом — "1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо" та "Ніколи знову". Варто відзначити, що мак – це своєрідна алюзія: з одного боку квітка, а з іншого – кривавий слід від кулі. Нагадаємо, що георгіївська стрічка в Україні заборонена.

8 травня по всій Україні проводяться заходи, присвячені Перемозі над нацизмом у Європі та Дню пам’яті та примирення, спрямовані на вшанування пам’яті жертв Другої світової. Цього дня відбувається урочисте покладання квітів та вінків до пам’ятних знаків, а у храмах проводяться служби на згадку про загиблих героїв.

Раніше "Телеграф" писав, що після вторгнення путінських військ на територію України більшість українців змінили свої погляди на "свято" 9 травня. Згідно з опитуванням групи "Рейтинг", у 2022 році 9 травня втратило свій "рейтинг" і перейшло в розряд пережитків минулого.