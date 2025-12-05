Лише 4 учасниці наблизилися до фіналу. Хто залишився у "Холостяку" на восьмому тижні
-
-
Тепер Цимбалюку доведеться знайомитись з їхніми батьками
Цієї п’ятниці, 5 грудня, відбулася прем’єра восьмого випуску найпопулярнішого романтичного реаліті-шоу каналу СТБ "Холостяк" з головним героєм у 2025 році, відомим українським актором Тарасом Цимбалюком та беззмінним ведучим Григорієм Решетником.
На початку випуску після першого подвійного побачення пішли одразу дві учасниці — 30-річна косметолог Оксана Шанюк та 38-річна фітнес-тренер Ольга Дзундза. За словами холостяка, дівчата були з ним недостатньо відкриті та щирі. На церемонії троянд Тарас відправив додому третю дівчину, 30-річну бізнесвумен Ірину Кулешину.
Хто пішов із проєкту "Холостяк" 5 грудня
Скільки учасниць залишилось у "Холостяку 2025"
Всього до фіналу 14 сезону стали ближчими чотири учасниці проєкту. У наступному випуску, 12 грудня, Цимбалюку доведеться познайомитися з батьками та друзями Надін, Дар’ї, Ірини та Анастасії:
- Надін Головчук, 26-річна модель із Хмельницького.
- Дар’я Романець, 28-річна власниця весільного агентства з Дніпра.
- Ірина Пономаренко, 26-річна модель із Хмельницького.
- Анастасія Половинкіна, менеджер у мілтек-сфері.
