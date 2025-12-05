Лише 4 учасниці наблизилися до фіналу. Хто залишився у "Холостяку" на восьмому тижні

Тепер Цимбалюку доведеться знайомитись з їхніми батьками

Цієї п’ятниці, 5 грудня, відбулася прем’єра восьмого випуску найпопулярнішого романтичного реаліті-шоу каналу СТБ "Холостяк" з головним героєм у 2025 році, відомим українським актором Тарасом Цимбалюком та беззмінним ведучим Григорієм Решетником.

На початку випуску після першого подвійного побачення пішли одразу дві учасниці — 30-річна косметолог Оксана Шанюк та 38-річна фітнес-тренер Ольга Дзундза. За словами холостяка, дівчата були з ним недостатньо відкриті та щирі. На церемонії троянд Тарас відправив додому третю дівчину, 30-річну бізнесвумен Ірину Кулешину.

Хто пішов із проєкту "Холостяк" 5 грудня

Косметолог Оксана Шанюк. Фото: instagram.com/holostyakstb Фітнес-тренер Ольга Дзундза. Фото: instagram.com/holostyakstb Ірини Кулешина. Фото: instagram.com/holostyakstb

Скільки учасниць залишилось у "Холостяку 2025"

Всього до фіналу 14 сезону стали ближчими чотири учасниці проєкту. У наступному випуску, 12 грудня, Цимбалюку доведеться познайомитися з батьками та друзями Надін, Дар’ї, Ірини та Анастасії:

Надін Головчук , 26-річна модель із Хмельницького.

, 26-річна модель із Хмельницького. Дар’я Романець , 28-річна власниця весільного агентства з Дніпра.

, 28-річна власниця весільного агентства з Дніпра. Ірина Пономаренко , 26-річна модель із Хмельницького.

, 26-річна модель із Хмельницького. Анастасія Половинкіна, менеджер у мілтек-сфері.

3 учасниці вибули з проекту "Холостяк 2025"

Раніше у мережі пожартували над цитатами головного холостяка країни. Крім того, на проєкті цього сезону навіть помітили жіночу версію Арестовича.

Нагадаємо, що 14 сезон "Холостяка" розпочався у жовтні. "Телеграф" розповідав, що відомо про всіх учасниць 2025 року. Також ми розповідали, скільки коштує реклама на шоу "Холостяк".