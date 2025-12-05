Лишь 4 участницы приблизились к финалу. Кто остался в "Холостяке" на восьмой неделе
Теперь Цымбалюку придется знакомиться с их родителями
В эту пятницу, 5 декабря, состоялась премьера восьмого выпуска самого популярного романтического реалити-шоу канала СТБ "Холостяк" с главным героем в 2025 году, известным украинским актером Тарасом Цымбалюком и бессменным ведущим Григорием Решетником.
В начале выпуска после первого двойного свидания ушли сразу две участницы — 30-летняя косметолог Оксана Шанюк и 38-летняя фитнес-тренер Ольга Дзундза. По словам холостяка, девушки были с ним недостаточно открыты и искренние. На церемонии роз Тарас отправил домой третью девушку, 30-летняя бизнесвумен Ирину Кулешину.
Кто ушел из проекта "Холостяк" 5 декабря
Сколько участниц осталось в "Холостяке 2025"
Всего к финалу 14 сезона стали ближе четыре участницы проекта. В следующем выпуске, 12 декабря, Цымбалюку предстоит познакомиться с родителями и друзьями Надин, Дарьи, Ирины и Анастасии:
- Надин Головчук, 26-летняя модель из Хмельницкого.
- Дарья Романец, 28-летняя владелица свадебного агентства из Днепра.
- Ирина Пономаренко, 26-летняя модель из Хмельницкого.
- Анастасия Половинкина, менеджер в милтек-сфере.
Ранее в сети пошутили над цитатами главного холостяка страны. Кроме того, на проекте в этом сезоне даже заметили женскую версию Арестовича.
