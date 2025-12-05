Лишь 4 участницы приблизились к финалу. Кто остался в "Холостяке" на восьмой неделе

Теперь Цымбалюку придется знакомиться с их родителями

В эту пятницу, 5 декабря, состоялась премьера восьмого выпуска самого популярного романтического реалити-шоу канала СТБ "Холостяк" с главным героем в 2025 году, известным украинским актером Тарасом Цымбалюком и бессменным ведущим Григорием Решетником.

В начале выпуска после первого двойного свидания ушли сразу две участницы — 30-летняя косметолог Оксана Шанюк и 38-летняя фитнес-тренер Ольга Дзундза. По словам холостяка, девушки были с ним недостаточно открыты и искренние. На церемонии роз Тарас отправил домой третью девушку, 30-летняя бизнесвумен Ирину Кулешину.

Кто ушел из проекта "Холостяк" 5 декабря

Косметолог Оксана Шанюк. Фото: instagram.com/holostyakstb Фитнес-тренер Ольга Дзундза. Фото: instagram.com/holostyakstb Ирины Кулешина. Фото: instagram.com/holostyakstb

Сколько участниц осталось в "Холостяке 2025"

Всего к финалу 14 сезона стали ближе четыре участницы проекта. В следующем выпуске, 12 декабря, Цымбалюку предстоит познакомиться с родителями и друзьями Надин, Дарьи, Ирины и Анастасии:

Надин Головчук , 26-летняя модель из Хмельницкого.

, 26-летняя модель из Хмельницкого. Дарья Романец , 28-летняя владелица свадебного агентства из Днепра.

, 28-летняя владелица свадебного агентства из Днепра. Ирина Пономаренко , 26-летняя модель из Хмельницкого.

, 26-летняя модель из Хмельницкого. Анастасия Половинкина, менеджер в милтек-сфере.

3 участницы выбыли из проекта "Холостяк 2025"

Ранее в сети пошутили над цитатами главного холостяка страны. Кроме того, на проекте в этом сезоне даже заметили женскую версию Арестовича.

Напомним, что 14 сезон "Холостяка" начался в октябре. "Телеграф" рассказывал, что известно обо всех участницах 2025 года. Также мы рассказывали, сколько стоит реклама на шоу "Холостяк".