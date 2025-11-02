От тюрьмы до грантов на оружие. Чем интересна одна из ярких участниц "Холостяка 2025" Половинкина

Девушка умудрилась выбить себе четыре зуба

Одна из запоминающихся участниц нового сезона реалити-шоу "Холостяк 2025" Анастасия Половинкина была за решеткой. Сегодня девушка занимается военной амуницией и оружием для ВСУ.

Что нужно знать:

В новом сезоне "Холостяка" участвует киевлянка Анастасия Половинкина

Она помогает развивать украинскую оборонную промышленность

Ранее девушка провела 10 дней в тюрьме за границей

Для отношений ищет партнера-друга, с которым можно "быть на одной волне"

В 14 сезон романтического проекта с главным героем, украинским актером театра и кино Тарасом Цымбалюком, прошла киевлянка Анастасия Половинкина. Ей 30 лет и она является менеджером по работе с разработчиками в Агентстве регионального развития Киевской области.

Анастасия Половинкина (справа) работает в милтек-сфере. Фото: instagram.com/polovynkina_

Настя работает в милтек-сфере, занимается разработкой и улучшением военной амуниции и вооружения, а также способствует развитию сообщества украинских производителей оборонной промышленности. При этом раньше Половинкиной пришлось побыть за решеткой.

Почему Половинкина сидела в тюрьме

Как сообщается в анкете девушки на сайте СТБ, однажды она провела 10 дней за решеткой за границей, потому что из-за незнания нарушила один из местных законов. О чем идет речь — участница, вероятно, расскажет в будущих выпусках шоу.

Еще один интересный факт об Анастасии: всего за несколько дней до кастинга в проект "Холостяк" она умудрилась выбить себе четыре зуба во время прогулки с собакой.

Что еще известно об участнице "Холостяка 2025"

Мечтой Анастасии есть расширение сообщества украинских производителей оборонной промышленности и увеличение помощи для защитников страны. Для отношения она ищет друга и партнера, с которым "можно обо всем говорить и быть на одной волне".

Это авантюра, а я такое обожаю! Тарас мне очень нравится, но с моим приходом его спокойные дни завершатся навсегда рассказала про свое участие в шоу Анастасия

Она обожает путешествия, фотографирует и делится яркими моментами своей жизни в соцсетях.

Анастасия Половинкина. Фото: instagram.com/polovynkina_ Анастасия Половинкина. Фото: instagram.com/polovynkina_

