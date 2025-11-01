На шоу "Холостяк" заметили женскую версию Арестовича: кто она (фото)

Она и модель, и медик, и психолог, а также "Мисс Украина"

В сети украинцы пошутили об участнице нового сезона реалити-шоу "Холостяк" Софию Шамию, сравнив ее с бывшим советником Офиса президента Украины и скандальным блогером Алексеем Арестовичем.

Что нужно знать:

В новом выпуске "Холостяка" шоу со скандалом покинула "Мисс Украина 2023" София Шамия

Зрители в Threads окрестили ее "женской версией Арестовича"

У Софии Шамии есть ряд навыков, о которых она неустанно рассказывала в проекте

В пятницу, 31 октября, состоялся третий выпуск нового сезона романтического проекта "Холостяк", где на этот раз главным героем является известный украинский актер Тарас Цымбалюк. Уже во время выпуска со скандалом шоу покинула участница София Шамия, у которой есть титул "Мисс Украина 2023".

София Шамия покинула 14 сезон "Холостяка"

Неожиданный уход девушки искренне удивил поклонников популярного реалити, однако в сети не только сочувствуют Софии, но и шутят про нее. Дело в том, что "Мисс Украину" некоторые пользователи в обсуждении в Threads сравнили со скандальным Арестовичем, который не раз приписывал себе разные профессии и навыки, и всячески хвастался этим: якобы он и разведчик, и блогер, и пропагандист, и актер, сценарист, военный эксперт, организатор и так далее. Подобное поведение было замечено и в Шамии, которой только в октябре исполнился 21 год.

Если бы биполярка была человеком: - я мисс Украина - я встречалась с якудзой - я с детства люблю детей - я отдала 10к$ долга за месяц шутят о Софии в сети

- я учу людей позировать - я учусь в медицинском - я психолог - и я мисс Украины, если забыли уже к этому времени пишут в Threads об участнице шоу

"Маленький Арестович", "О женской версии Арестовича уже писали", — дополняют пользователи в соцсети.

Напомним, что София Шамия известна не только как конкурсантка красоты. Она семь лет посвятила танцам, а сейчас учится в медицинском университете и преподает фотопозирование и дефиле. Также, по словам девушки, она занимается благотворительностью.

Софии Шамии 21 год. Фото: instagram.com/holostyakstb

