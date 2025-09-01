Победила в конкурсе красоты и оскорбила село: что известно о вероятной участнице нового "Холостяка" Софии Шамии

Девушка победила в популярном конкурсе

Этой осенью на экраны выйдет романтическое реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал актер Тарас Цымбалюк. В сети уже обсуждают возможных участниц проекта, среди которых есть обладательница титула "Мисс Украина 2023" София Шамия.

"Телеграф" расскажет, что известно о возможной участнице "Холостяка", и чем она успела запомниться украинцам.

Что известно о Софии Шамии

Шамия родилась в Киевской области. Сейчас ей 20 лет. София получила образование на экономическом факультете в Киево-Могилянской академии. В течение 7 лет девушка занималась танцами. Шамия хорошо владеет английским и увлекается рисованием.

Шамия училась на экономиста, фото с ее инстаграм-страницы

Шамия занималась танцами, фото с ее инстаграм-страницы

В 2023 году девушка провела благотворительный аукцион, на котором продала две свои работы – "Глаза печали" и "Потерянное детство". Первое полотно приобрели за 2218 долларов, которые она передала госпитальерам.

Шамия занимается благотворительностью, фото с ее инстагра-страницы

Впоследствии Шамия победила на конкурсе красоты "Мисс Украина" и уехала представлять нашу страну на международном уровне в Индию. На "Мисс Мира 2023" София не победила, однако вошла в топ-40. В то же время участница представила благотворительный проект Beauty with a purpose, в котором осветила войну России против Украины.

Шамия выиграла на "Мисс-Украина 2023", фото с ее инстаграм-страницы

Шамия представляла Украину на "Мисс Мира", фото с ее инстаграм-страницы

В ролике можно было увидеть, как София организовала праздник для детей в "Охматдете" и занималась арт-терапией. Во время презентации она рассказала о ребенке, родители которого погибли на войне. Видео с речью Шамии завирусилось в сети. А ее благотворительный проект вошел в 10 лучших на конкурсе.

Я помню, как один ребенок бегает, играет, подходит ко мне и говорит: "Мне нравится твое платье, ты похожа на принцессу". А потом она говорит: "Но знаешь что? Мои мама и папа умерли". И она говорит это так непринужденно, как будто это было вчера. Она говорит это так непринужденно, хотя я вижу столько боли в ее глазах. София Шамия

Шамия рассказала о войне на "Мисс Мира"

Сейчас София представляет себя как преподавателя по фотопозированию и дефиле. На странице в инстаграме она дает советы, как красиво выглядеть на фото и каких ошибок следует избегать. Также она поддерживает благотворительные инициативы и делится кадрами с модных фотосессий.

Шамия учит, как правильно позировать, фото с ее инстаграм-страницы

Шамия приобщается к благотворительности, с ее инстаграм-страницы

Шамия позирует как модель, фото с ее инстаграм-страницы

В мае 2025 года Шамия появилась в рубрике Николаса Кармы "Сколько стоит ваш лук?" Она надела образ почти за 20 тысяч гривен, который завершила сумкой за 2 тысячи долларов. Девушка не знала, как правильно называется бренд сумки и сказала, что прозвучала "как из села". Карма ответил, что не стоит использовать село в негативном контексте.

Шамия попала в скандал из-за села

После этого Шамия рассказала, что ездит к бабушке в Умань, назвав этот город селом. Однако Николас исправил ее, на что София сказала, что бабушка живет в селе возле Умани. Также на вопрос ведущего о том, сколько должен зарабатывать ее избранник, назвала сумму в 5 тысяч долларов.

