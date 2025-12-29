Единственный родственник — отвергнутый сын. Кому достанется многомиллионное наследство покойной Брижит Бардо

Скандальные высказывания актрисы обернулись крупными штрафами

Французская актриса Брижит Бардо, умершая в воскресенье, 28 декабря 2025 года, оставила после себя огромное наследство.

Брижит Бардо накопила многомиллионное состояние благодаря кино, моделингу и недвижимости

Она неоднократно попадала в скандалы и платила крупные штрафы за оскорбительные высказывания

У Брижит Бардо есть единственный сын, но любила она животных

Миллионы и скандалы

Как сообщает Daily Express, за годы своей жизни актриса накопила состояние в размере от 65 до 100 миллионов долларов, заработанное благодаря своей успешной кинокарьере, модельной деятельности и значительным активам в сфере недвижимости.

Фото: Getty Images

В 1960-х годах Брижит была одной из самых высокооплачиваемых актрис мира: за фильм "Вива Мария!" (1965) она получила 350 000 долларов, что по современному курсу составляет около 3,66 миллиона. Считается, что ее автобиография "Initiales BB" ("Инициалы Б.Б."), вышедшая в 1996 году, также принесла актрисе 4 миллиона долларов.

Ее главная резиденция — Ла-Мадраг в Сен-Тропе, купленная в 1958 году, оценивается не менее чем в 23 миллиона долларов. Актриса также владела поместьем Ле-Кастеле, возведенным в XIII веке на холме неподалеку от Канн, которое она выставила на продажу в 2020 году примерно за 6,5 миллиона долларов.

La Madrague, принадлежащий Брижит Бардо, в Сен-Тропе. Фото: Getty Images

Несмотря на накопленное состояние, часть его Брижит утратила из-за многочисленных скандалов. Легенда французского кино была оштрафована шесть раз, причем самый крупный штраф ей был назначен в 2020 году — 20 000 евро (около 23 500 долларов) за то, что она оскорбительно назвала жителей острова Реюньон "выродившимися дикарями" с "дикими генами". В сумме Брижит уплатила от 50 000 до 55 000 евро (от 59 000 до 65 000 долларов) штрафов за расистские высказывания.

Бардо часто называли "неонацисткой", и она неоднократно сталкивалась с юридическими проблемами из-за заявлений, которые считались разжигающими расовую ненависть. Она была признана виновной по делам, связанным с ее комментариями об иммиграции, исламе и ритуальном забое животных мусульманами во Франции пишут СМИ

Непростые отношения с сыном и любов к животным

У Бардо есть один сын — Николя-Жак Шарье. Их отношения с детства были непростыми и так и не стали теплее. Даже со своим внучками знаменитость так и не наладила контакт.

Несколько лет назад французская пресса писала, что актриса якобы пыталась восстановить контакт с Николя и даже рассматривала возможность включить его в завещание. Однако, по тем же источникам, он отказался от этой идеи, заявив, что его семье не нужна ни копейка от матери.

Брижит Бардо и ее сын Николя-Жак Шарье. Фото: Getty Images

А вот любовь к животным была у Бардо безусловной. Благотворительный фонд актрисы Fondation Brigitte Bardot (FBB), с 1986 года защищавший животных по всему миру, кажется логическим наследником ее состояния. С большей долей вероятности, миллионы звезды уйдут туда.

Фото: Getty Images

