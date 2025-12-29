Єдиний родич — знехтуваний син. Кому дістанеться багатомільйонний спадок покійної Бріжіт Бардо

Скандальні висловлювання актриси обернулися великими штрафами

Французька актриса Бріжіт Бардо, яка померла у неділю, 28 грудня 2025 року, залишила після себе величезний спадок.

Бріжіт Бардо накопичила багатомільйонний статок завдяки кіно, моделінгу і нерухомості

Вона неодноразово потрапляла у скандали і сплачувала великі штрафи за образливі висловлювання

У Бріжіт Бардо є єдиний син, але любила вона тварин

Мільйони і скандали

Як повідомляє Daily Express, за роки свого життя актриса накопичила статки у розмірі від 65 до 100 мільйонів доларів, зароблені завдяки своїй успішній кінокар’єрі, модельній діяльності та значним активам у сфері нерухомості.

Фото: Getty Images

У 1960-х роках Бріжіт була однією з найоплачуваніших актрис світу: за фільм "Віва Марія!" (1965) вона отримала 350 000 доларів, що за сучасним курсом становить близько 3,66 мільйона. Вважається, що її автобіографія "Initiales BB" ("Ініціали Б.Б."), що вийшла 1996 року, також принесла актрисі 4 мільйони доларів.

Її головна резиденція — Ла-Мадраг у Сен-Тропе, куплена в 1958 році, оцінюється не менш ніж у 23 мільйони доларів. Актриса також володіла маєтком Ле-Кастеле, зведеним у XIII столітті на пагорбі неподалік Канн, яке вона виставила на продаж у 2020 році приблизно за 6,5 мільйона доларів.

La Madrague, що належало Бріжіт Бардо, у Сен-Тропе. Фото: Getty Images

Попри накопичений статок, частину його Бріжіт втратила через численні скандали. Легенда французького кіно була оштрафована шість разів, причому найбільший штраф їй було призначено у 2020 році — 20 000 євро (близько 23 500 доларів) за те, що вона образливо назвала жителів острова Реюньйон "дикунами, що виродилися" з "дикими генами". У сумі Бріжіт сплатила від 50 000 до 55 000 євро (від 59 000 до 65 000 доларів) штрафів за расистські висловлювання.

Бардо часто називали "неонацисткою", і вона неодноразово стикалася з юридичними проблемами через заяви, які вважалися такими, що розпалюють расову ненависть. Вона була визнана винною у справах, пов’язаних з її коментарями про імміграцію, іслам та ритуальний забій тварин мусульманами у Франції пишуть ЗМІ

Непрості стосунки з сином і любов до тварин

У Бардо є один син — Ніколя-Жак Шар’є. Їхні стосунки з дитинства були непростими та так і не стали теплішими. Навіть зі своїми онуками знаменитість так і не налагодила контакту.

Декілька років тому французька преса писала, що актриса нібито намагалася відновити контакт з Ніколя й навіть розглядала можливість включити його до заповіту. Однак, за тими ж джерелами, він відмовився від цієї ідеї, заявивши, що його сім’ї не потрібна жодна копійка від матері.

Бріжіт Бардо та її син Ніколя-Жак Шар’є. Фото: Getty Images

А ось любов до тварин була у Бардо безумовною. Благодійний фонд актриси Fondation Brigitte Bardot (FBB), який з 1986 року захищав тварин по всьому світу, здається логічним спадкоємцем її статків. З більшою ймовірністю, мільйони зірки підуть туди.

Фото: Getty Images

