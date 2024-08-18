Досі гризуться через спадок: як виглядають діти покійного Алена Делона (фото)

Спадкоємці актора вже давно виросли, але стосунки між ними дуже натягнуті

Французький актор Ален Делон, який помер минулого року і був похований на території маєтку, залишив своїм спадкоємцям багатомільйонні статки. Але між синами та дочкою на цьому ґрунті тривають конфлікти.

Що відомо:

У легендарного актора Алена Делона залишилося двоє синів та донька, які не ладнають між собою

Молодший син актора продовжує оскаржувати заповіт батька, оскільки спадок був поділений на нерівні частини між дітьми

Як виглядають діти Алена Делона і що він їм залишив у спадок

Голлівудська зірка Ален Делон володів розкішними будинками у Франції та Швейцарії. Також він був пристрасним колекціонером творів мистецтва та антикваріату: у нього накопичилося багато цінних картин, скульптур та інших предметів мистецтва. Зрідка він навіть розпродував свої колекції, повідомляє thelocal.

Крім того, статок Алена Делона включає значні фінансові активи, інвестиції та доходи від його роботи в кіно, телебаченні та інших бізнес-проєктах: актор займався виробництвом вина та створенням власної лінії парфумерії. Всі статки актора оцінюються у 275 млн євро (деякі говорять про 300 млн євро), пише the times.

Особисте життя французького актора завжди було предметом підвищеної уваги з боку ЗМІ та шанувальників. Його романи та стосунки з жінками, від яких у Делона з’явилося четверо дітей, часто обговорювалися у ЗМІ.

Так, первістком знаменитості у 1962 році став син від актриси Ніко — Арі Пэффген (Крістіан Аарон Булонь, в майбутньому успішний фотограф, актор і письменник). З ним пов’язаний скандал, адже Ален Делон так і не визнав свого батьківства. У 2023 році Крістіан помер від передозування наркотиків.

Другий син, Ентоні Делон, з’явився у 1964 році у шлюбі Алена з акторкою та режисером Наталі Бартелемі. Нині чоловікові 59 років, він також актор.

Дочка Анушка Делон народилася 1990 року від стосунків актора з голландською манекенницею Розалі ван Бремен. 33-річна дівчина також займається акторською діяльністю.

Наймолодший син, Ален-Фаб'єн Делон, народився 1994 року. Він також є актором та моделлю.

Як пише the local, ще багато років тому Ален склав заповіт, в якому розподілив свою спадщину: одну частину (50%) він розділив між синами (кожному по 25%), а інші 50% віддав Анушці. Можливо, саме це спонукало спадкоємців актора домагатися визнання батька недієздатним, щоб мати можливість оскаржити його заповіт. У вересні 2025 року молодший син Делона попросив суд переглянути заповіт. Його обурило те, що виняткові права на творчу спадщину знаменитості перейшли до його сестри. Перше слухання по справі відбудеться у березні 2026 року.

Відомо, що брати із сестрою перебувають у дуже натягнутих стосунках. Перед смертю Анушці не давали бачитися з батьком. Вона хотіла забрати його з собою до Швейцарії, але брати зробили все можливе, щоб перешкодити цьому.

Нагадаємо, що французький актор помер 18 серпня 2024 року. Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав Ален Делон у молодості.