Спочиває серед собак: як виглядає особняк, на території якого похований Ален Делон (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 4752
У маєтку Domaine de la Brûlerie актор жив останні 50 років
Французький актор Ален Делон пішов із життя 18 серпня 2025 року. В останні роки чоловік тяжко хворів і багато часу проводив у своєму маєтку Domaine de la Brûlerie у комуні Душі, яким володів понад 50 років. Біля будинку фанати зірки влаштували справжній меморіал.
Церемонія поховання знаменитості була закритою. Захід був скромний, і за заповітом Делона його тіло було поховано в каплиці, розташованій на території особняка, поряд з його улюбленими собаками. З нагоди роковин смерті актора, "Телеграф" вирішив з'ясувати, який вигляд має особняк, на території якого спочиває зірка.
Історичний маєток, куди актор їхав, щоб зникнути від уваги шанувальників та папараці, був збудований у середині XIX століття. Ален Делон придбав його у 1970-х роках.
На території маєтку, що займає понад сто гектарів, розташовані мальовничі сади, ставок, затишний піщаний пляж та стайні.
За ставком та піщаним пляжем розташований цвинтар, де поховано 50 собак, яких любив Делон. Деякі з них покоєні в особливому місці — поряд з каплицею, де тепер покоїться і сам Ален Делон.
Нагадаємо, що актор заповів піддати евтаназії свою бельгійську вівчарку Лубо і поховати її поряд з ним. Рідні діти Алена Делона відмовилися це зробити.