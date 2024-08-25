Спочиває серед собак: як виглядає особняк, на території якого похований Ален Делон (фото)

У маєтку Domaine de la Brûlerie актор жив останні 50 років

Французький актор Ален Делон пішов із життя 18 серпня 2025 року. В останні роки чоловік тяжко хворів і багато часу проводив у своєму маєтку Domaine de la Brûlerie у комуні Душі, яким володів понад 50 років. Біля будинку фанати зірки влаштували справжній меморіал.

Церемонія поховання знаменитості була закритою. Захід був скромний, і за заповітом Делона його тіло було поховано в каплиці, розташованій на території особняка, поряд з його улюбленими собаками. З нагоди роковин смерті актора, "Телеграф" вирішив з'ясувати, який вигляд має особняк, на території якого спочиває зірка.

Історичний маєток, куди актор їхав, щоб зникнути від уваги шанувальників та папараці, був збудований у середині XIX століття. Ален Делон придбав його у 1970-х роках.

Фото: Getty Images

На території маєтку, що займає понад сто гектарів, розташовані мальовничі сади, ставок, затишний піщаний пляж та стайні.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

За ставком та піщаним пляжем розташований цвинтар, де поховано 50 собак, яких любив Делон. Деякі з них покоєні в особливому місці — поряд з каплицею, де тепер покоїться і сам Ален Делон.

Нагадаємо, що актор заповів піддати евтаназії свою бельгійську вівчарку Лубо і поховати її поряд з ним. Рідні діти Алена Делона відмовилися це зробити.