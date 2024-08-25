Рус

Спочиває серед собак: як виглядає особняк, на території якого похований Ален Делон (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
4752
Алена Делона поховали на приватній церемонії 24 серпня 2024 року
Алена Делона поховали на приватній церемонії 24 серпня 2024 року. Фото Getty Images

У маєтку Domaine de la Brûlerie актор жив останні 50 років

Французький актор Ален Делон пішов із життя 18 серпня 2025 року. В останні роки чоловік тяжко хворів і багато часу проводив у своєму маєтку Domaine de la Brûlerie у комуні Душі, яким володів понад 50 років. Біля будинку фанати зірки влаштували справжній меморіал.

Церемонія поховання знаменитості була закритою. Захід був скромний, і за заповітом Делона його тіло було поховано в каплиці, розташованій на території особняка, поряд з його улюбленими собаками. З нагоди роковин смерті актора, "Телеграф" вирішив з'ясувати, який вигляд має особняк, на території якого спочиває зірка.

Історичний маєток, куди актор їхав, щоб зникнути від уваги шанувальників та папараці, був збудований у середині XIX століття. Ален Делон придбав його у 1970-х роках.

маєток Domaine de la Brûlerie
Фото: Getty Images

На території маєтку, що займає понад сто гектарів, розташовані мальовничі сади, ставок, затишний піщаний пляж та стайні.

особняк алена делона Domaine de la Brûlerie
Фото: Getty Images
особняк Domaine de la Brûlerie
Фото: Getty Images

За ставком та піщаним пляжем розташований цвинтар, де поховано 50 собак, яких любив Делон. Деякі з них покоєні в особливому місці — поряд з каплицею, де тепер покоїться і сам Ален Делон.

будинок у Франції
Фото: chateau-fort-manoir-chateau.eu

Нагадаємо, що актор заповів піддати евтаназії свою бельгійську вівчарку Лубо і поховати її поряд з ним. Рідні діти Алена Делона відмовилися це зробити.

Теги:
#Ален Делон #Похорон