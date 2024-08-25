Покоится среди собак: как выглядит особняк, на территории которого похоронен Ален Делон (фото)

В поместье Domaine de la Brûlerie актер жил последние 50 лет

Французский актер Ален Делон ушел из жизни 18 августа 2024 года. В последние годы мужчина тяжело болел и много времени проводил в своем поместье Domaine de la Brûlerie в коммуне Души, которым владел более 50 лет. Возле дома фанаты звезды устроили настоящий мемориал.

Церемония захоронения была закрытой. Мероприятие было скромное, и за завещанием Делона, его тело было погребено в часовне, расположенной на территории особняка, рядом с его любимыми собаками. По случаю годовщины смерти актера, "Телеграф" решил выяснить, как выглядит особняк, на территории которого покоится звезда.

Историческое поместье, куда актер уезжал, чтобы скрыться от внимания поклонников и папарацци, было построено в середине XIX века. Ален Делон приобрел его в 1970-х годах.

Фото: Getty Images

На территории поместья, занимающей более ста гектаров, расположены живописные сады, пруд, уютный песчаный пляж и конюшни.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

За прудом и песчаным пляжем расположено кладбище, где похоронены 50 собак, которых любил Делон. Некоторые из них покоены в особом месте — рядом с часовней, где теперь покоится и сам Ален Делон.

Напомним, что актер завещал подвергнуть эвтаназии свою бельгийскую овчарку Лубо и похоронить ее рядом с ним. Родные дети Алена Делона отказались сделать это.