Покоится среди собак: как выглядит особняк, на территории которого похоронен Ален Делон (фото)

Татьяна Кармазина
Алена Делона похоронили на частной церемонии 24 августа
Алена Делона похоронили на частной церемонии 24 августа. Фото Getty Images

В поместье Domaine de la Brûlerie актер жил последние 50 лет

Французский актер Ален Делон ушел из жизни 18 августа 2024 года. В последние годы мужчина тяжело болел и много времени проводил в своем поместье Domaine de la Brûlerie в коммуне Души, которым владел более 50 лет. Возле дома фанаты звезды устроили настоящий мемориал.

Церемония захоронения была закрытой. Мероприятие было скромное, и за завещанием Делона, его тело было погребено в часовне, расположенной на территории особняка, рядом с его любимыми собаками. По случаю годовщины смерти актера, "Телеграф" решил выяснить, как выглядит особняк, на территории которого покоится звезда.

Историческое поместье, куда актер уезжал, чтобы скрыться от внимания поклонников и папарацци, было построено в середине XIX века. Ален Делон приобрел его в 1970-х годах.

поместье Domaine de la Brûlerie
Фото: Getty Images

На территории поместья, занимающей более ста гектаров, расположены живописные сады, пруд, уютный песчаный пляж и конюшни.

особняк алена делона Domaine de la Brûlerie
Фото: Getty Images
особняк Domaine de la Brûlerie
Фото: Getty Images

За прудом и песчаным пляжем расположено кладбище, где похоронены 50 собак, которых любил Делон. Некоторые из них покоены в особом месте — рядом с часовней, где теперь покоится и сам Ален Делон.

дом во франции
Фото: chateau-fort-manoir-chateau.eu

Напомним, что актер завещал подвергнуть эвтаназии свою бельгийскую овчарку Лубо и похоронить ее рядом с ним. Родные дети Алена Делона отказались сделать это.

