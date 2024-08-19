Хотел быть рядом со своими собаками: первые детали похорон Алена Делона

Величайшая звезда французского кино был очень скромен

Стали известные первые подробности того, как хотел быть похоронен легендарный французский актер Ален Делон, который умер в воскресенье, 18 августа, в своем доме в Души (коммуна во Франции).

Как передает afp, Ален Делон хотел бы быть похороненным "рядом со своими собаками на своей земле". Никакой национальной дани памяти не запланировано, поскольку актер при жизни ясно дал понять, что не хочет ее.

Префектура "дала свое принципиальное согласие", рассказал субпрефект департамента Кристоф Юро.

Трое взрослых детей французского актера, Энтони, Анушка и Ален-Фабьен, которые на протяжении последних месяцев яростно ссорились из-за лечения знаменитого отца, и теперь они разделят между собой наследство, оценимое в 245 млн евро, будут решать, как организовать похороны: ограничить их кругом близких родственников или устроить пышную церемонию прощания.

Любимец зрителей и критиков ушел в засветы на 89-м году жизни, оставив после себя неоценимое творческое наследие. Напомним, что французский актер умер 18 августа 2024 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел Ален Делон в молодости. Также мы писали, как высказалась о смерти Алена Делона мировая пресса.