Хотів бути поряд зі своїми собаками: перші деталі похорону Алена Делона

Найбільша зірка французького кіно був дуже скромний

Стали відомі перші подробиці того, як хотів бути похований легендарний французький актор Ален Делон, який помер у неділю, 18 серпня, у своєму будинку в Душі (комуна у Парижі).

Як передає afp, Ален Делон хотів би бути похованим "поряд зі своїми собаками на своїй землі". Жодної національної данини пам’яті не заплановано, оскільки актор за життя ясно дав зрозуміти, що не хоче її.

Префектура "дала свою принципову згоду", розповів субпрефект департаменту Крістоф Юро.

Троє дорослих дітей французького актора, Ентоні, Анушка та Ален-Фаб’єн, які протягом останніх місяців затято сварилися через лікування знаменитого батька, і тепер вони розділять між собою спадок, оцінений у 245 млн євро, вирішуватимуть, як організувати похорони: обмежити їх колом близьких родичів або влаштувати пишну церемонію прощання.

Улюбленець глядачів і критиків пішов у засвіти на 89-му році життя, залишивши після себе неоціненну творчу спадщину. Нагадаємо, що французький актор помер 18 серпня 2024 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав Ален Делон у молодості. Також ми писали, як висловилася про смерть Алена Делона світова преса.