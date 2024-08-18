До сих пор грызутся из-за наследства: как выглядят дети покойного Алена Делона (фото)

Наследники актера уже давно выросли, но отношения между ними очень натянутые

Французский актер Ален Делон, который скончался в прошлом году и был похоронен на территории поместья, оставил своим наследникам многомиллионное состояние. Но между сыновьями и дочерью на этой почве продолжаются конфликты.

Что известно:

У легендарного актера Алена Делона осталось двое сыновей и дочь, которые не ладят между собой

Младший сын актера продолжает оспаривать завещание отца, поскольку наследство было разделено на неравные части между детьми

Как выглядят дети Алена Делона и что он им завещал

Голливудская звезда Ален Делон при жизни владел роскошными домами во Франции и Швейцарии. Также он был страстным коллекционером произведений искусства и антиквариата: у него накопилось много ценных картин, скульптур и других предметы искусства. Изредка он даже распродавал свои коллекции, сообщает thelocal.

Кроме того, состояние Алена Делона включает значительные финансовые активы, инвестиции и доходы от его работы в кино, телевидении и других бизнес-проектах: актер занимался производством вина и созданием собственной линии парфюмерии. Все состояние актера оценивается в 275 млн евро (некоторые говорят о 300 млн евро), пишет the times.

Личная жизнь французского актера всегда была предметом повышенного внимания со стороны СМИ и поклонников. Его романы и отношения с женщинами, от которых у Делона появилось четверо детей, часто обсуждались в СМИ.

Так, первенцем знаменитости в 1962 году стал сын от актрисы Нико — Ари Пэффген (Кристиан Аарон Булонь, в будущем успешный фотограф, актер и писатель). С ним связан скандал, ведь Ален Делон так и не признал свое отцовство. В 2023 году Кристиан скончался от передозировки наркотиков.

Второй сын, Энтони Делон, появился в 1964 году в браке Алена с актрисой и режиссером Натали Бартелеми. Сейчас мужчине 59 лет, он тоже актер.

Дочь Анушка Делон родилась в 1990 году от отношений актера с голландской манекенщицей Розали ван Бремен. 33-летняя девушка также занимается актерской деятельностью.

Самый младший сын, Ален-Фабьен Делон, родился в 1994 году. Он также является актером и моделью.

Как пишет the local, еще много лет назад Ален составил завещание, в котором распределил свое наследство: одну часть (50%) он разделил между сыновьями (каждому по 25%), а другие 50% отдал Анушке. Возможно, именно это побудило наследников актера добиваться признания отца недееспособным, чтобы иметь возможность оспорить его завещание. В сентябре 2025 года младший сын Делона попросил суд пересмотреть завещание отца. Его возмутило, что исключительные права на творческое наследие знаменитости перешли к его сестре. Первое слушание по дело пройдет в марте 2026 года.

Известно, что братья с сестрой находятся в очень натянутых отношениях. Перед смертью Анушке не давали видеться с отцом. Она хотела забрать его с собой в Швейцарию, но братья сделали все возможное, чтобы этому помешать.

Напомним, что французский актер умер 18 августа 2024 года. Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел Ален Делон в молодости.