Остались ли вместе Цымбалюк и Головчук: ответ героев "Холостяка"

Стало известно, не рассталась ли пара после завершения шоу

Участники 14 сезона романтического проекта "Холостяк" — главный герой шоу, известный украинский актер Тарас Цымбалюк и победительница сезона Надин Головчук — наконец поставили точку в главном вопросе, который волновал зрителей после финала.

Поклонники долго гадали, смогла ли пара сохранить отношения за пределами проекта и остались ли вместе после завершения съемок популярного реалити-шоу. Ответ Тарас и Надин дали в долгожданном пост-шоу проекта, который вышел на экраны СТБ в пятницу, 2 января. Его ведущим традиционно стал Григорий Решетник.

Тарас и Надин вместе или нет

После "Холостяка" пара пыталась развивать свои отношения. В течение определенного времени Тарас и Надин встречались, однако, по словам актера, это выглядело искусственно. Как отметила сама девушка, у нее не было сил делать больше. Она была опустошена и большую часть времени ни с кем не общалась.

Решетник спросил, вместе ли влюбленные сейчас. 36-летний актер ответил, что жизнь развела их разными путями.

Мы не вместе Тарас Цымбалюк

Напомним, что финал 14 сезона "Холостяка" состоялся в прошлом году 26 декабря на телеканале СТБ. Сначала Тарас попрощался с фавориткой Ириной Пономаренко, а розы получили 26-летняя модель Надин Головчук и 30-летняя Анастасия Половинкина, которая работает в оборонной сфере. Уже в январе 2026 года Цымбалюка "поймали" за совместным отдыхом с той же Настей.

Ранее "Телеграф" подробнее рассказал, что известно обо всех участницах 14 сезона "Холостяка". Напомним, что сам реалити-проект "Холостяк" каждый раз попадает в скандалы. В прошлом году шоу заподозрили в сотрудничестве с россиянами.