Цымбалюк засветил "путинские" часы в "Холостяке" стоимостью свыше €15 тысяч (фото)

Актер выбрал для свидания люксовые швейцарские часы Hublot

Известный актер театра и кино Тарас Цымбалюк "засветил" в популярном реалити-шоу "Холостяк 2025", где он является главным героем, часы любимого бренда украинских депутатов, над которыми в свое время шутил Владимир Зеленский.

Что нужно знать:

Тарас Цымбалюк показался в часах Hublot Big Bang за более чем 15 тысяч евро

В сети назвали Hublot переоцененным брендом с агрессивным маркетингом и посредственными механизмами

Бренд Hublot называют "путинским" из-за шутки в сериале "Слуга народа"

На одно из свиданий с участницей романтического проекта Цымбалюк надел швейцарскую марку Hublot Big Bang за более чем 15 тысяч евро. На это в сети Threads обратил внимание пользователь Misha cats_and_watches.

Выбор достаточно неожидан, учитывая репутацию Hublot в часовом мире. Но, в конце концов, если ему нравится, кто я такой, чтобы его судить? В любом случае, вот интересный факт: ремешки Hublot пахнут ванилью – это их собственная разработка пишет автор

Тарас Цымбалюк в часах Hublot в "Холостяке 2025"

По его словам, у бренда Hublot есть много недостатков, как "конский" ценник, не отвечающий качеству, посредственные калибры, отсутствие собственных инноваций и очень агрессивный маркетинг.

Hublot Big Bang стоит более 15 тысяч евро

На официальном сайте марки указано, что модель Hublot Big Bang стоит 15 200 тысяч евро, что составляет более 700 тысяч гривен. Конечно, есть более "бюджетные" варианты, однако большинству украинцев даже они будут не по карману.

Hublot — "путинские" часы?

На самом деле российский диктатор почти не носит Hublot. Однако этот миф возник из шутки в украинском сериале "Слуга народа", где персонажу Зеленского советуют дорогие часы и вспоминают, что такой носит Путин, а герой удивляется "Путин — Hublot?". Президент России чаще замечен с другими дорогими швейцарскими марками, такими как Patek Philippe, Blancpain и Breguet.

