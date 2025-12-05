Укр

Яркие блондинки из "Холостяка 2025" покинули шоу: кто это и почему вылетели (фото)

Татьяна Кармазина
Новость обновлена 05 декабря 2025, 23:50
Участницы шоу "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком. Фото Коллаж "Телеграфа"

Одна из ушедших участниц старше Цымбалюка на 3 года

В пятницу, 5 декабря, на телеканале СТБ стартовал восьмой выпуск популярного реалити-шоу о любви "Холостяк 2025", главным героем которого является известный украинский актер театра и кино Тарас Цымбалюк. В этот раз сезон покинули одни из ярких участниц.

Эта неделя посвящена языкам любви. К сожалению, не все девушки смогли полностью раскрыться перед 35-летним холостяком.

Кто вылетел на 8-й неделе проекта "Холостяк 2025"

На первом свидании "на вылет" участницы 30-летняя косметолог Оксана Шанюк и 38-летняя фитнес-тренер Ольга Дзундза изучали на практике с Цымбалюком один з фрагментов страстной румбы. После общего танца Тарас пригласил на личный разговор Шанюк. По словам холостяка, он не почувствовал от Ольги искренности, поэтому он отправил ее домой.

Холостяк 2025 участница Ольга Дзундза фитнес-тренер
Ольга Дзундза. Фото: instagram.com/holostyakstb

После этого Цымбалюк поговорил с Оксаной, которая ждала его после танца. Во время общения известный актер заметил, что участница с ним очень стеснительная, хотя не в его компании она всегда душа компании и более открытой. В итоге он отправил домой и Шанюк.

Холостяк 2025 участница Оксана Шанюк Ольга Дзундза
Оксана Шанюк и Ольга Дзундза. Фото: instagram.com/holostyakstb

На церемонии роз Тарас отправил домой третью девушку, 30-летнюю бизнесвумен Ирину Кулешину. Всего на проекте осталось четыре участницы.

Холостяк 2025 участница Ирина Кулешина
Ирина Кулешина. Фото: instagram.com/holostyakstb

Напомним, что 14 сезон "Холостяка" начался в октябре. "Телеграф" рассказывал, что известно обо всех участницах 2025 года.

