Яркие блондинки из "Холостяка 2025" покинули шоу: кто это и почему вылетели (фото)

Одна из ушедших участниц старше Цымбалюка на 3 года

В пятницу, 5 декабря, на телеканале СТБ стартовал восьмой выпуск популярного реалити-шоу о любви "Холостяк 2025", главным героем которого является известный украинский актер театра и кино Тарас Цымбалюк. В этот раз сезон покинули одни из ярких участниц.

Эта неделя посвящена языкам любви. К сожалению, не все девушки смогли полностью раскрыться перед 35-летним холостяком.

Кто вылетел на 8-й неделе проекта "Холостяк 2025"

На первом свидании "на вылет" участницы 30-летняя косметолог Оксана Шанюк и 38-летняя фитнес-тренер Ольга Дзундза изучали на практике с Цымбалюком один з фрагментов страстной румбы. После общего танца Тарас пригласил на личный разговор Шанюк. По словам холостяка, он не почувствовал от Ольги искренности, поэтому он отправил ее домой.

Ольга Дзундза. Фото: instagram.com/holostyakstb

После этого Цымбалюк поговорил с Оксаной, которая ждала его после танца. Во время общения известный актер заметил, что участница с ним очень стеснительная, хотя не в его компании она всегда душа компании и более открытой. В итоге он отправил домой и Шанюк.

Оксана Шанюк и Ольга Дзундза. Фото: instagram.com/holostyakstb

На церемонии роз Тарас отправил домой третью девушку, 30-летнюю бизнесвумен Ирину Кулешину. Всего на проекте осталось четыре участницы.

Ирина Кулешина. Фото: instagram.com/holostyakstb

Напомним, что 14 сезон "Холостяка" начался в октябре. "Телеграф" рассказывал, что известно обо всех участницах 2025 года.