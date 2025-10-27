Всадница, "Мисс Украина" и много моделей: как выглядят все участницы "Холостяка 2025" и что о них известно
16 девушек будут завоевывать сердце главного холостяка страны
В октябре 2025 года на канале СТБ стартовал новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк". В этот раз главным героем проекта стал известный украинский актер театра и кино Тарас Цымбалюк, который после первой вечеринки подарил традиционные розы претенденткам на его свободное сердце.
Что нужно знать:
- В 14 сезоне "Холостяка" внимание Цымбалюка привлекли 16 участниц со всей Украины
- Среди претенденток — "Мисс Украина", мамы, модели и владелицы собственного бизнеса
- Почти каждая из участниц мечтает о семье, любви и гармоничных отношениях
В 14 сезоне "Холостяка" удалось привлечь внимание 35-летнего Цымбалюка 16 красавицам. Все они — из разных городков Украины, каждая из которых добилась успеха в своей профессиональной сфере, при этом многие из девушек — фотомодели.
Николетта Бирюкова, 29 лет
Родилась в Ровно. Работает более 10 лет в семейном туристическом бизнесе с 30-летней историей. Мечта: создать семью.
Ирина Пономаренко, 26 лет
Родилась в Донецке, живет в Хмельницком. Работает моделью. Мечта: создать крепкую семью с настоящими семейными ценностями.
Юлия Артюх, 27 лет
Город — Одесса, менеджер по логистике. Юля уже пыталась создать счастливую семью, выйдя замуж. Родила сына Павла во время войны (сейчас мальчику 3 года), но развелась с мужем из-за измены. Мечта: крепкая семья.
Юлия Коренюк, 35 лет
Одесса, fashion-фотограф с более чем 10-летним опытом. Есть сын Ефим. Мечта: жить в безопасности, заниматься любимым делом и приносить пользу обществу.
Надин Головчук, 26 лет
Родилась в Хмельницком, фотомодель и видео-криейтор. Мечта: создать семью.
Ольга Дзундза, 38 лет
Из Харькова, живет в Ивано-Франковске. Фитнес-тренер, мастер спорта по легкой атлетике по прыжкам в высоту. Разведена, была вместе с мужем 20 лет. Воспитывает двоих детей: 15-летнего сына и 10-летнюю дочь.
Ирина Кулешина, 30 лет
Из Кривого Рога, живет в Киеве. Предприниматель, более 6 лет развивает собственный бренд купальников. Мечта: посетить новые страны и встретить своего человека.
Надежда Авраменко, 28 лет
Киев, владелец салона красоты. Мечта: масштабировать свой бизнес.
Валерия Жуковская, 28 лет
Из Николаева, живет в Кельне (Германия). Профессиональная всадница, мастер спорта по выездке, тренер. Эксперт по подбору и продаже спортивных лошадей. Мечта: представлять Украину на Олимпийских играх.
Дарья Романец, 28 лет
Родилась в Днепре, владелец свадебного агентства, фотограф. Мечта: создать семью.
Оксана Шанюк, 30 лет
Врач-косметолог из Киева. Мечта: построить счастливую крепкую семью с любовью, гармонией, поддержкой и детьми.
Виктория Крилас, 25 лет
Житомир-Киев, фотомодель, снимаемая для украинских брендов. Мечта: стать мамой и много путешествовать с семьей.
Диана Зотова, 24 года
Профессиональная модель, чемпионка Украины по спортивно-балльным танцам. Мечта: купить жилье для своей семьи, поскольку собственное в родном Николаеве было повреждено взрывом, и иметь собственный бизнес.
Яна Андриенко, 29 лет
Киев, преподает алгебру и геометрию в столичной гимназии и является заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Мечта: создать семью, поддерживать родственные связи и родить дочь.
София Шамия, 20 лет
Из Киева, студентка, а также "Мисс Украина 2023". Вошла в ТОП-40 самых красивых женщин планеты на конкурсе красоты "Мисс Мира". Мечта: в детстве хотела стать моделью и врачом, сейчас уверенно идет к обеим этим целям. Одной из самых заветных мечтаний является усыновление ребенка.
Анастасия Половинкина, 30 лет
Киев, менеджер по работе с разработчиками в Агентстве регионального развития Киевской области. Мечта: масштабировать коммьюнити украинских производителей оборонной промышленности.
Напомним, что одна из девушек покинула шоу "Холостяк" до первой церемонии роз. Еще не получили долгожданных цветков девять участниц.