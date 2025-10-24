Розу не получили девять участниц: кто покинул "Холостяк 14" после первой вечеринки (фото)

Борьбу за сердце Тараса продолжат 16 участниц

В пятницу, 24 октября, вышел второй выпуск романтического шоу "Холостяк", главным героем которого стал актер Тарас Цымбалюк. После завершения главной вечеринки и общения с девушками, холостяк попрощался с девятью участницами.

Не все красавицы смогли впечатлить Тараса и получить заветную розу, хотя каждая участница пыталась быть оригинальной и запомниться холостяку. Однако, завоевывать сердце украинского актера продолжит всего 16 девушек.

Кто из участниц покинул "Холостяк 14" после главной вечеринки

Первой девушкой, с которой попрощался Тарас Цымбалюк во время церемонии, стала художница Астафьева Анастасия.

Астафьева Анастасия покинула "Холостяк 14"

Завоевать симпатию холостяка не смогла также кондитер Екатерина. Она пришла покорять Тараса с любимым тортом, но он заявил, что путь к его сердцу не лежит через желудок.

Катерина не получила розу от Цымбалюка

Розу не получила и амбассадор украинских традиций Виточка. Холостяк признался, что не почувствовал между ними притяжения.

Виточка покинула "Холостяк"

Следующей проект покинула руководитель smm-отдела Татьяна. Ее чрезмерная откровенность слегка смущала главного героя.

Татьяна покинула "Холостяк"

Попрощался Тарас Цымбалюк также с блогером Анной. Девушка очень расстроилась, что холостяк не оценил ее по достоинству.

Анна не получила розу от Цымбалюка

Следом за ней ушла из проекта дизайнер Кристина. Она удивила Тараса при знакомстве своим откровенным платьем, которое разработала и сшила специально для встречи с ним.

Кристина покинула "Холостяк 14"

Без розы осталась и Дарья Мазай. Ее зрители запомнили по шоу "Пара на миллион". Увы, с Цымбалюком у них не сложился коннект.

Дарья не смога впечатлить Тараса Цымбалюка

Не смогла привлечь внимание холостяка и специалист по закупках Татьяна Довгань. Тарас не проникся к ней симпатией и отпустил домой.

Татьяна осталась без заветной розы

Также шоу покинула Ирина, которая после первого выпуска стала звездой. Мемы с ее участием быстро разлетелись по сети. Именно она приехала на вечеринку верхом на лимузине, но привлечь внимание Цымбалюка ей так и не удалось.

Ирина покинал проект после первой вечеринки

Яна, София и Анастасия также не получили роз. Но Тарас Цымбалюк не отпустил их домой, а пригласил на свидание, чтобы они получше узнали друг друга.

Кто из девушек остался в проекте "Холостяк 14"

Участницы шоу "Холостяк 14"

"Телеграф" писал ранее, что до начала церемонии роз проект "Холостяк" покинула Наталия. Девушка призналась, что ей тяжело находиться в такой атмосфере.