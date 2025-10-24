Укр

Розу не получили девять участниц: кто покинул "Холостяк 14" после первой вечеринки (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
502
Кто покинул шоу "Холостяк" после первой вечеринки Новость обновлена 25 октября 2025, 00:31
Кто покинул шоу "Холостяк" после первой вечеринки. Фото Коллаж "Телеграфа"

Борьбу за сердце Тараса продолжат 16 участниц

В пятницу, 24 октября, вышел второй выпуск романтического шоу "Холостяк", главным героем которого стал актер Тарас Цымбалюк. После завершения главной вечеринки и общения с девушками, холостяк попрощался с девятью участницами.

Не все красавицы смогли впечатлить Тараса и получить заветную розу, хотя каждая участница пыталась быть оригинальной и запомниться холостяку. Однако, завоевывать сердце украинского актера продолжит всего 16 девушек.

Кто из участниц покинул "Холостяк 14" после главной вечеринки

Первой девушкой, с которой попрощался Тарас Цымбалюк во время церемонии, стала художница Астафьева Анастасия.

Астафьева Анастасия покинула "Холостяк 14"
Астафьева Анастасия покинула "Холостяк 14"

Завоевать симпатию холостяка не смогла также кондитер Екатерина. Она пришла покорять Тараса с любимым тортом, но он заявил, что путь к его сердцу не лежит через желудок.

Кто из девушек не получил розу после первой вечеринки
Катерина не получила розу от Цымбалюка

Розу не получила и амбассадор украинских традиций Виточка. Холостяк признался, что не почувствовал между ними притяжения.

Виточка не получила розу от Цымбалюка
Виточка покинула "Холостяк"

Следующей проект покинула руководитель smm-отдела Татьяна. Ее чрезмерная откровенность слегка смущала главного героя.

Татьяна покинула "Холостяк"
Татьяна покинула "Холостяк"

Попрощался Тарас Цымбалюк также с блогером Анной. Девушка очень расстроилась, что холостяк не оценил ее по достоинству.

Блогер Анна осталась без розы
Анна не получила розу от Цымбалюка

Следом за ней ушла из проекта дизайнер Кристина. Она удивила Тараса при знакомстве своим откровенным платьем, которое разработала и сшила специально для встречи с ним.

Тарас Цымбалюк не дал розу Кристине
Кристина покинула "Холостяк 14"

Без розы осталась и Дарья Мазай. Ее зрители запомнили по шоу "Пара на миллион". Увы, с Цымбалюком у них не сложился коннект.

Проект Холостяк покинула Дарья Мазай
Дарья не смога впечатлить Тараса Цымбалюка

Не смогла привлечь внимание холостяка и специалист по закупках Татьяна Довгань. Тарас не проникся к ней симпатией и отпустил домой.

Кто из участниц покинул шоу Холостяк 14 во втором выпуске
Татьяна осталась без заветной розы

Также шоу покинула Ирина, которая после первого выпуска стала звездой. Мемы с ее участием быстро разлетелись по сети. Именно она приехала на вечеринку верхом на лимузине, но привлечь внимание Цымбалюка ей так и не удалось.

Тарас Цымбалюк оставил Ирину без розы
Ирина покинал проект после первой вечеринки

Яна, София и Анастасия также не получили роз. Но Тарас Цымбалюк не отпустил их домой, а пригласил на свидание, чтобы они получше узнали друг друга.

Кто из девушек остался в проекте "Холостяк 14"

Участницы шоу "Холостяк 14"
Участницы шоу "Холостяк 14"
Участницы шоу "Холостяк 14"
Участницы шоу "Холостяк 14"

"Телеграф" писал ранее, что до начала церемонии роз проект "Холостяк" покинула Наталия. Девушка призналась, что ей тяжело находиться в такой атмосфере.

Теги:
#Холостяк #Участницы #Тарас Цымбалюк