Розу не получили девять участниц: кто покинул "Холостяк 14" после первой вечеринки (фото)
Борьбу за сердце Тараса продолжат 16 участниц
В пятницу, 24 октября, вышел второй выпуск романтического шоу "Холостяк", главным героем которого стал актер Тарас Цымбалюк. После завершения главной вечеринки и общения с девушками, холостяк попрощался с девятью участницами.
Не все красавицы смогли впечатлить Тараса и получить заветную розу, хотя каждая участница пыталась быть оригинальной и запомниться холостяку. Однако, завоевывать сердце украинского актера продолжит всего 16 девушек.
Кто из участниц покинул "Холостяк 14" после главной вечеринки
Первой девушкой, с которой попрощался Тарас Цымбалюк во время церемонии, стала художница Астафьева Анастасия.
Завоевать симпатию холостяка не смогла также кондитер Екатерина. Она пришла покорять Тараса с любимым тортом, но он заявил, что путь к его сердцу не лежит через желудок.
Розу не получила и амбассадор украинских традиций Виточка. Холостяк признался, что не почувствовал между ними притяжения.
Следующей проект покинула руководитель smm-отдела Татьяна. Ее чрезмерная откровенность слегка смущала главного героя.
Попрощался Тарас Цымбалюк также с блогером Анной. Девушка очень расстроилась, что холостяк не оценил ее по достоинству.
Следом за ней ушла из проекта дизайнер Кристина. Она удивила Тараса при знакомстве своим откровенным платьем, которое разработала и сшила специально для встречи с ним.
Без розы осталась и Дарья Мазай. Ее зрители запомнили по шоу "Пара на миллион". Увы, с Цымбалюком у них не сложился коннект.
Не смогла привлечь внимание холостяка и специалист по закупках Татьяна Довгань. Тарас не проникся к ней симпатией и отпустил домой.
Также шоу покинула Ирина, которая после первого выпуска стала звездой. Мемы с ее участием быстро разлетелись по сети. Именно она приехала на вечеринку верхом на лимузине, но привлечь внимание Цымбалюка ей так и не удалось.
Яна, София и Анастасия также не получили роз. Но Тарас Цымбалюк не отпустил их домой, а пригласил на свидание, чтобы они получше узнали друг друга.
Кто из девушек остался в проекте "Холостяк 14"
"Телеграф" писал ранее, что до начала церемонии роз проект "Холостяк" покинула Наталия. Девушка призналась, что ей тяжело находиться в такой атмосфере.