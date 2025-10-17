Появление на крыше лимузина и шутка Дантеса: украинцы наделали мемов о первом выпуске "Холостяка"

Пользователи приплели даже монобанковские лимоны к "Холостяку"

Не успел еще закончиться первый выпуск нового сезона "Холостяк", как соцсети взорвались мемами. Украинцы традиционно не сдержали креатива – под шутливую волну попали все: и главный герой, и девушки, и их образы.

"Телеграф" собрал для вас самые остроумные мемы. Зрители смеются над излишним пафосом участниц, обсуждают эффектные появления их на первой вечеринке. Упомянули даже о лимонах от "Монобанка".

Не обошлось и без мемов о лимонах, которые связали с "Холостяком" и шуток о блогерше Ксении Манекен, которую на днях мошенники обманули на 6 млн грн. Пошутил о появлении одной из участниц и певец Владимир Дантес.

Словом, первый эпизод еще не успел остыть, а интернет уже сделал из него "праздник" юмора. Если такой уровень иронии сохранится до финала — шоу может официально претендовать на звание "самого реалити года".

