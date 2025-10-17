Поява на даху лимузина і жарт Дантеса: українці наробили мемів про перший випуск "Холостяка"

Користувачі приплели навіть монобанківські лимони до "Холостяка"

У п'ятницю, 17 жовтня, відбулася перша частина першого випуску нового сезону "Холостяк". Соцмережі вже вибухнули мемами про знайомства головного героя Тараса Цимбалюка з ймовірними постійними учасницями проєкту.

Українці традиційно не стримали креативу – під жартівливу хвилю потрапили всі: і головний герой, і дівчата, і їхні образи. "Телеграф" зібрав для вас найдотепніші меми. Глядачі сміються з зайвого пафосу учасниць, обговорюють ефектні появи їх на першій вечірці. Згадали навіть про лимони від "Монобанку".

Холостяк 14 — смішні меми та жарти

Меми про перший випуск нового "Холостяка"

Меми про перший випуск нового "Холостяка"

Мем Холостяк 2025

Не обійшлося і без мемів про лимони, які пов'язали з "Холостяком", і жартів про блогерку Ксенію Манекен, яку днями шахраї ошукали на 6 млн грн. Пожартував про появу однієї із учасниць і співак Володимир Дантес.

Українці жартують про прем'єру "Холостяка"

Володимир Дантес пожартував про прем'єру "Холостяка"

Словом, перший епізод ще не встиг охолонути, а інтернет уже зробив із нього "свято" гумору. Якщо такий рівень іронії збережеться до фіналу — шоу може офіційно претендувати на звання "наймемнішого реаліті року".

