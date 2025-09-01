Перемогла у конкурсі краси і образила село: що відомо про ймовірну учасницю нового "Холостяка" Софію Шамію

Дівчина перемогла у популярному конкурсі

Цієї осені на екрани вийде романтичне реаліті-шоу "Холостяк", головним героєм якого став актор Тарас Цимбалюк. У мережі вже обговорюють можливих учасниць проєкту, серед яких є володарка титулу "Міс Україна 2023" Софія Шамія.

"Телеграф" розкаже, що відомо про можливу учасницю "Холостяка", і чим вона встигла запам'ятатися українцям.

Що відомо про Софію Шамію

Шамія народилась на Київщині. Зараз їй 20 років. Софія здобула освіту на економічному факультеті у Києво-Могилянській академії. Протягом 7 років дівчина займалася танцями. Шамія добре володіє англійською та захоплюється малюванням.

Шамія навчалась на економіста, фото з її інстаграм-сторінки

Шамія займалась танцями, фото з її інстаграм-сторінки

У 2023 році дівчина провела благодійний аукціон, на якому продала дві свої роботи – "Очі печалі" та "Втрачене дитинство". Перше полотно придбали за 2218 доларів, які дівчина передала госпітальєрам.

Шамія займається благодійністю, фото з її інстаграм-сторінки

Згодом Шамія перемогла на конкурсі краси "Міс Україна" і поїхала представляти нашу країну на міжнародному рівні в Індію. На "Міс Світу 2023" Софія не перемогла, проте увійшла до топ-40. Водночас учасниця представила благодійний проєкт Beauty with a purpose, в якому висвітлила війну Росії проти України.

Шамія виграла на "Міс-Україна 2023", фото з її інстаграм-сторінки

Шамія представляла Україну на "Міс Світу", фото з її інстаграм-сторінки

У ролику можна було побачити, як Софія організувала свято для дітей в "Охматдиті" та займалась арттерапією. Під час презентації дівчина розповіла про дитину, батьки якої загинули на війні. Відео з промовою Шамії завірусилося у мережі. А її благодійний проєкт увійшов до 10 найкращих на конкурсі.

Я пам'ятаю, як одна дитина бігає, грається, підходить до мене і каже: "Мені подобається твоя сукня, ти схожа на принцесу". А потім вона каже: "Але знаєш що? Мої мама і тато померли". І вона каже це так невимушено, ніби це було вчора. Вона говорить це так невимушено, хоча я бачу стільки болю в її очах. Софія Шамія

Шамія розповіла про війну на "Міс Світу"

Зараз Софія позиціює себе викладачем з фотопозування та дефіле. На сторінці в інстаграмі вона дає поради, як мати красивий вигляд на фото та яких помилок варто уникати. Також вона підтримує благодійні ініціативи та ділиться кадрами з модних фотосесій.

Шамія вчить, як правильно позувати, фото з її інстаграм-сторінки

Шамія долучається до благодійності, з її інстаграм-сторінки

Шамія позує як модель, фото з її інстаграм-сторінки

У травні 2025 року Шамія з'явилась у рубриці Ніколаса Карми "Скільки коштує ваш лук?". Вона одягнула образ майже за 20 тисяч гривень, який завершила сумкою за 2 тисячі доларів. Дівчина не знала, як правильно називається бренд сумки, тож сказала, що прозвучала "як із села". Карма відповів, що не варто використовувати село у негативному контексті.

Шамія потрапила у скандал через село

Після цього Шамія розповіла, що їздить до бабусі в Умань, назвавши це місто селом. Однак Ніколас виправив її, на що Софія сказала, що бабуся живе в селі біля Умані. Також на питання ведучого про те, скільки має заробляти її обранець, назвала суму у 5 тисяч доларів.

