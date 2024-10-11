Була "сестрою" Зеленського, а потім заявила про "страждання" росіян. Куди зникла зірка "Коли ми вдома" Кістень

Актриса виїхала з України на початку повномасштабної війни

Українська актриса Катерина Кістень після повномасштабного вторгнення виїхала з України та оселилася за кордоном. Там вона знайшла кохання та вступилася за "хороших руських".

Що треба знати:

Після початку повномасштабної війни Катерина Кістень переїхала до Швеції

За кордоном актриса продовжує працювати та грати у виставах

Вона дала неоднозначне інтерв'ю Славі Дьоміну, де розповіла про "страждання" росіян

Як Катерина Кістень стала відомою

Актриса народилася 29 грудня 1979 року у Києві (зараз їй 46 років) й з дитинства професійно займалася народними та історико-побутовими танцями, тому гастролювала різними містами, зокрема і за кордоном. Катерина закінчила музичну школу за класом фортепіано та навчалася у Київському обласному училищі культури. Вона брала уроки естрадного вокалу та брала участь у конкурсі "Червона Рута-1999".

У 2003 році Кістень закінчила Київський університет театру, кіно та телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, займалася хореографією, вокалом та аргентинським танго. І того ж року стала актрисою Нового драматичного театру на Печерську.

Катерина Кістень народилася та навчалася у Києві

Вперше у кіно Катерина з’явилася у серіалі "Завтра буде завтра", а потім знялася у серіалі "Братство". Також її можна було побачити у "Сватах" та у кінострічці "Швидка допомога".

Катерина Кістень стала популярною завдяки серіалу "Коли ми вдома"

Найбільше глядачам Катерина запам’яталася завдяки ролі у скетчкомі "Коли ми вдома", а також у серіалі "Слуга народу" із Зеленським — там вона зіграла сестру головного героя Василя Голобородька. Також Кістень брала участь у восьмому сезоні музичного шоу "Х-фактор".

Катерина Кістень у серіалі "Слуга народу"

Де Катерина Кістень зараз і що говорить про війну

На початку повномасштабної війни українська актриса виїхала до Швеції та оселилася у Стокгольмі. В одному з інтерв’ю Катерина розповіла, що перед війною вона придбала в центрі Києва квартиру, але навіть не встигла її облаштувати.

Також Кістень розповіла, що у Швеції багато росіян і що, на її думку, вони там страждають більше, ніж українці. Вона назвала їх "хорошими" росіянами, які не підтримують війну та були включені до гуманітарної роботи. Також вона поважає російських колег, які виїхали та не побоялися публічно висловити свою позицію.

В інтерв’ю Славі Дьоміну українська зірка розповіла, що у Швеції їй спершу виплачували соціальну допомогу (6 євро на день), але цих грошей вона вже не отримує. Натомість може безплатно користуватися громадським транспортом та не витрачати грошей на оренду квартири, оскільки житло їй надала міграційна служба.

Катерина Кістень переїхала до Швеції

За кордоном Катерина намагається заробляти, грала у спектаклях, також мала фінансові запаси, завдяки яким вона живе і частину грошей пересилає рідним. Навіть за межами України вона підтримує зв’язок із рідною країною, засуджує воєнні злочини росіян, закликає мир до єдності. Актриса багато зробила для українських дітей, які приїхали до Стокгольма на початку війни.

Катерина Кістень заступилася за "хороших" росіян, Фото: Tanya Zemlianskaya

У липні 2024 року на своїй сторінці у Facebook вона повідомила, що масштабний обстріл Києва росіянами торкнувся її родини. Ворожа ракета потрапила до багатоповерхівки у Голосіївському районі, де жив її тато. З батьком, на щастя, все гаразд, але житло отримало пошкодження.

Катерина Кістень зі своїм батьком

У квартиру батька Катерини Кістень потрапила ракета

Відомо, що у Стокгольмі Катерина також зустріла нове кохання. Її обранцем став швед, вони разом уже два роки й акторка переїхала жити до нього у квартиру. Вона зізналася, що справді закохана в чоловіка і що він з’явився у її житті у дуже складний період і став справжньою опорою. Проте Катерина не знає, чи залишиться у Швеції назавжди, оскільки це залежатиме від багатьох чинників.